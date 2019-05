Oostenrijk verbiedt hoofddoek op de basisschool

In het wetsvoorstel wordt de hoofddoek niet expliciet genoemd, maar het is zo geschreven dat het vrijwel uitsluitend op moslims gericht is. Het joodse keppeltje en de tulband voor de sikhs vallen er niet onder. Evenmin sjaaltjes, mutsen en petten om kinderen te beschermen tegen kou, sneeuw en regen. Hoofddoeken zijn omschreven als “ideologische en religieuze kleding om het hoofd en specifiek het haar geheel of gedeeltelijk te bedekken”.

Discriminatie De organisatie voor Oostenrijkse moslims heeft aangekondigd naar het hooggerechtshof van Oostenrijk te stappen omdat de wet tot discriminatie van moslims leidt. Boosheid is er ook dat de wet is aangenomen in de maand van de ramadan. De conservatieve regeringspartij ÖVP staat achter de wet omdat die meisjes zou bevrijden van onderwerping. De FPÖ zegt dat de wet een signaal is tegen de politieke islam en het verbod de integratie moet bevorderen. Vrijwel alle parlementariërs van de oppositie stemden tegen. De sociaal-democratische partij SPÖ vindt het een nutteloze maatregel omdat de meisjes buiten de school hun hoofddoek meteen weer opzetten. In landen als België, Denemarken, Frankrijk en Bulgarije zijn er verboden als het gaat om volledige of gedeeltelijk gezichtsbedekking zoals de boerka. Franse leerlingen mogen al sinds 2004 geen hoofddoek dragen op school.

