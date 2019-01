Oorlog in supermarktland? Daar wordt de tomatensoep gezonder van

Een onderzoeksteam van Questionmark, dat graag duurzame voedingsproducten belicht, vergeleek de kwaliteit met dezelfde periode vorig jaar. Hun ‘tomatensoepwijzer’ biedt inzicht in de verscheidenheid aan voedingswaarden. Vooral het vermaledijde zout en het al even verfoeide suiker in onze tomatensoep neemt af.

Bijna twee op de drie soepen uit zak, blik of fles kregen een duurzaam keurmerk opgeplakt, terwijl vorig jaar minder dan de helft biologisch was

Die zout- en suikerhoeveelheden in soep uit de Nederlandse schappen zijn in zeker 40 procent van de gevallen gedaald. Zonder toegevoegde suikers scoort Kleinste Soepfabriek het best. Een heel ander verhaal bij soep California, dat met 0,88 gram zout en 4,1 suiker per milliliter helemaal onderaan de lijst bungelt.

Een positieve trend: de groeiende behoefte aan bio- en duurzame soepen zet de producent aan het werk. Het Amsterdamse researchbureau schrijft deze verbeteringen toe aan de verscherpte concurrentie onder producenten en hun drang om de behoefte van consumenten, die steeds meer gericht zijn op gezondheid en duurzaamheid, te bevredigen.

“Er is meer transparantie over wat precies in de producten zit en waar het vandaan komt”, zegt Jurre Zwinkels van Questionmark.

