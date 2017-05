Oorlog en Carmiggelt

Het is een mengelmoes van gevoelens. Ik sta daar, geloof ik, vooral in verdrietige verbazing over het feit dat er zo veel voorbij is. Ja, ook de oorlog natuurlijk. Hoe lang duurt dat nog, dat mensen meteen weten wat je bedoelt als je zegt 'de oorlog'?

Ik heb over die tijd misschien wel het meeste geleerd door het werk van Carmiggelt. Vanaf mijn veertiende las ik alles wat hij schreef. Hij schetste een wereld, waarvan mijn ouders, ooms en tantes slechts flarden in de gaten hadden.

Op verjaardagen kwam weleens iets boven. Over onze kruidenier bijvoorbeeld, een stille, gebogen man, die naar verluidt in 1940 op een kruising ergens in Zeeland vanuit een bunker dagenlang Duitsers van de weg af gemaaid had. Hij ging nog elke zomer op vakantie daar om te logeren bij zijn maat die tijdens die operatie allebei zijn benen had verloren.

Als jongetje snapte ik niet hoe je mitraillerend vanuit een spleet op ooghoogte in een bunker je benen kon kwijtraken. Deze kruidenier werd in de oorlog op een avond door een Duitse soldaat aangehouden met illegaal geslacht vlees achter op zijn fiets. Hij legde uit dat het voor zijn zieke moedertje was. "Ach, für die Mutti", had de Duitser gezegd, en hij liet hem door met een brede lach.

Voor ons, naoorlogse kinderen, duurde het heel lang voordat we iets begonnen te ontwaren van de omvang van de gebeurtenissen uit die jaren. En hoe meer je er over leest, of er van ziet, hoe sterker het besef dat je nooit goed zult weten hoe het was. Ik las het afgelopen jaar twee verslagen die me dit nog eens goed duidelijk maakten. Het oorlogsdagboek 'Lenteloos Voorjaar' van Hanny Michaelis en 'Betty', een joodse kinderverzorgster in het verzet, het levensverhaal van Betty Goudsmit-Oudkerk, die in de crèche werkte tegenover De Hollandsche Schouwburg. Na alle ellende die ze had doorgemaakt kreeg ze in 1946 nog een elektriciteitsrekening uit 1943 voor haar toen al leeggehaalde ouderlijk huis.

Ik zal nooit het gebaar vergeten waarmee hij zijn vulpen dicht­schroef­de, zijn notitieboekje opborg en de zaal verliet. Simon Carmiggelt

Dat er bij ons thuis slechts flarden over de tafel gingen merkte ik in Carmiggelt, die destijds als journalist in Den Haag heel wat meer in de gaten had. Helaas is zijn Verzamelde Werk nog niet verschenen, maar ik zou graag de passage opzoeken waarin hij verslag doet van een bijeenkomst - ergens in 1934, zo vermoed ik - waarbij Mussert het woord voerde.

Menno ter Braak sprak de de NSB-leider aan over de behandeling van Joden in het bejubelde Duitschland. Het antwoord weet ik niet, maar Carmiggelt schreef: 'Ik zal nooit het gebaar vergeten waarmee hij zijn vulpen dichtschroefde, zijn notitieboekje opborg en de zaal verliet.' Het Kwaad ontmaskerd. De welwillende aandacht voor die ene Duitser die toegeeflijk deed rond vleessmokkel was daarnaast eigenlijk van een beschamende lulligheid. Menno ter Braak en Simon Carmiggelt zagen het nazisme en wisten meteen waar het over ging.

Hoezeer de meesten dachten dat het wel los zou lopen las ik in het dagboek van Hanny Michaelis. Als lezer weet je hoe het verderging en dat maakt dat de aandacht die ze weet op te brengen voor al haar erotische beslommeringen iets uitzinnigs krijgt. Bladzijden lange beschouwingen over de mogelijkheid dat een klasgenoot nu wel of niet naar haar keek. Terwijl in de achtergrond de gaskamers in gereedheid worden gebracht. Je houdt je hart vast, vergeefs natuurlijk. Dit is geen boeiend leesavontuur, het is een akelige reis in de tijd.

Ter afsluiting iets opbeurends van Carmiggelt: ergens begin jaren zestig stond hij zich te verbijten op de tram. Tegenover hem stond een vervelende vadsige man. Hij dacht: Daar heb je weer zo'n Duitser, zat in de oorlog waarschijnlijk bij de Grüne Polizei, komt nu hier op vakantie alsof er nooit iets gebeurd is.

Bij het verlaten van de tram stapte hij die man per ongeluk op zijn voet en zat nog zo vast in zijn fantasie dat hij nijdig 'Verzeihung!' tegen hem zei, waarop de man hem nariep: "Uit je bolle ogen kijken vuile rotmof!"

