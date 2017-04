Ook zonder lintje doet de biologie haar werk

Ruim 2800 Nederlanders kregen dit jaar een lintje, waaronder enkele bekende Nederlanders, zoals collega-psycholoog Erik Scherder, maar ook vele onbekenden, zoals de 99-jarige heilsoldate mevrouw De Groot.

Toch is het wat voorbarig om uit de lintjesregen de conclusie te trekken dat de mens graag helpt. Allereerst gaat het om een zeer kleine minderheid van de bevolking die onderscheiden wordt. Bovendien vinden we kennelijk dat dergelijk gedrag beloond moet worden in de vorm van een lintje - anders gebeurt het wellicht niet.

Ook wetenschappelijk gezien zijn er twijfels of de mens van nature behulpzaam is. De wetenschappelijke term hiervoor is altruïsme. Altruïsme komt voor in de natuur, maar vooral als het om de eigen familie gaat. Zo deelt de berenmoeder het voedsel met haar jongen totdat die groot genoeg zijn om er zelf op uit te gaan. Evolutionair gezien valt dit gedrag natuurlijk goed te verklaren.

Ook bij de mens is het helpen van familieleden de normaalste zaak van de wereld. Dit gedrag hoeft dan ook niet beloond te worden door de samenleving; je krijgt geen lintje voor het verzorgen van je kinderen of je ouders. Des te opmerkelijker is het dat sommigen van ons zomaar vreemden helpen.

Voor wat, hoort wat

De evolutionaire biologie biedt hiervoor drie verklaringen. Vaak is het niet iemands doel om een ander te helpen, maar heeft dat wel het gewenste effect. Schaatsster Ireen Wüst of astronaut André Kuijpers doen gewoon iets wat ze heel leuk vinden of waar ze erg goed in zijn. Dat ze daarmee de Nederlandse samenleving van dienst zijn is een leuke bijkomstigheid. Johan Cruijff, officier in de Orde van Oranje-Nassau, wilde waarschijnlijk gewoon de beste voetballer ter wereld zijn.

Bij thuiskomst had de oorlogsheld gemiddeld meer seksuele relaties met meer vrouwen en dat betaalde zich uit in meer nageslacht

De tweede verklaring is dat je een ander helpt omdat je er iets voor terug denkt te krijgen. Antropoloog Marshall Sahlins zei eens: "Scratch an altruist and watch a hypocrite bleed." Met andere woorden: een altruïst handelt vooral uit eigenbelang. Er zijn aanwijzingen in de natuur te vinden dat individuen elkaar helpen om er zelf beter van te worden. Zelfs verschillende diersoorten helpen elkaar waar nodig, zoals het schoonmaakvisje dat de tanden van de roofvis schoonmaakt en voor zijn diensten een lekker maaltje krijgt.

Onze economie is ook op het principe van wederkerigheid gebaseerd: mensen leveren diensten en krijgen daar geld of goederen voor terug. Toch vinden we het lastig dergelijk gedrag als onbaatzuchtig te zien.