Ook op de Dag van de Vrouwelijke Hygiëne moeten veel meisjes nog met een sok in hun onderbroek naar school

Anna Dahlqvist snapt er niets van. Hoe kan het dat mensen over heel de wereld zó lyrisch kunnen doen over zwangerschap, maar zich tegelijk zó kunnen schamen over iets doodgewoons als menstruatie? "Dat je ongesteld bent, zeg je niet. Je houdt het uit het zicht." Uit onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat driekwart van de vrouwen op hun werk hun tampon of maandverband in een mouw of een zak wegmoffelen voor ze naar het toilet gaan. Dat de helft van de vrouwen niet hardop durft te zeggen dat ze ongesteld zijn.

Discreet

Dahlqvist, een Zweedse freelance journaliste, schreef het boek 'It's only blood'. Vorige week werd het in Londen gepresenteerd. Zelf schrijft ze vooral over vrouwenzaken, maar ook zij moet toegeven dat ze altijd discreet doet over haar ongesteldheid. Haar boek verscheen niet ontoevallig pal voor de vijfde 'Menstrual Hygiene Day' - die is vandaag. In Nederland zullen we er weinig van merken. Maar volgens het online magazine 'Period!' wordt op de 28ste mei 'op steeds meer plekken in de wereld een vuist gebald tegen menstruatiediscriminatie'.

Schrijfster Anna Dahlqvist © RFSU

Dat is een verzamelterm voor allerlei nare verschijnselen: dat maandverband en tampons voor heel veel mensen te duur zijn bijvoorbeeld, waardoor arme meisjes in de Verenigde Staten naar school gaan met een sok in hun onderbroek. Of dat het vrouwen in India verboden wordt om die dagen voedsel aan te raken. Dat vrouwen die hun maandstonden hebben zelf maar moeten zorgen dat ze een beetje schoon blijven.

"Ik sprak in Kenia en Oeganda met meisjes die op een schooldag aan helemaal niets anders konden denken dan aan hoe ze moesten zorgen dat ze niet doorlekten. Op plaatsen waar maandverband te duur is en er gebrek is aan schoon water of zeep, is dat bijna onmogelijk", zegt Dahlqvist.