Ook Nederlandse moeders werden onder druk gezet om hun kind af te staan

Er moet een grondig onderzoek komen naar gedwongen adoptie in Nederland. Daarvoor pleiten PvdA en D66 vandaag in de Tweede Kamer. De partijen vragen minister Dekker van rechtsbescherming (VVD) om een studie naar adopties vanaf de jaren vijftig tot en met de eerste helft van de jaren tachtig. Vooral tot in de jaren 50 en 60 stonden vrouwen onder grote maatschappelijke druk om hun kind af te staan, omdat er een stigma rustte op ongehuwd moederschap. Alleenstaande moeders hadden tot de invoering van de bijstand meestal te weinig geld om rond te komen.

'Het afstaan van een kind heeft bij veel ouders diepe wonden geslagen' D66-Kamerlid Vera Bergkamp

“Er is veel aandacht voor misstanden bij adoptie uit het buitenland. En dat is goed”, zegt Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66). “Maar we moeten ook naar onze eigen adoptiegeschiedenis kijken. Er zit een hoop verborgen verdriet. Het afstaan van een kind heeft bij veel ouders diepe wonden geslagen.”

Tussen 1956 (toen de Adoptiewet van kracht werd) en 1984 werden in Nederland in totaal 15.000 kinderen afgestaan. Hoe vaak moeders dat deden onder druk, is niet bekend. Volgens een eerste verkennend onderzoek, in opdracht van het ministerie van veiligheid en justitie, lijkt het erop dat er in Nederland geen ‘formele dwang’ was van de overheid of van hulpverleners. Maar onderzoekers van de Radbouduniversiteit interviewden ook zestien moeders. Zij ervoeren vaak wel dwang of druk, van ouders, huisarts of van een maatschappelijk werker. Ook godsdienstige druk speelde een belangrijke rol.

D66 en PvdA willen daarom nu een groter onderzoek, met een landelijke oproep aan geadopteerden, afstandsmoeders en ook vaders om hun ervaringen te delen. “Zo kunnen zij hun verhaal kwijt, en wij komen te weten hoe we de hulpverlening aan de groep kunnen verbeteren”, zegt Bergkamp. “Ouders uit de jaren vijftig zijn nu op leeftijd, dus we moeten daar niet te lang mee wachten.”