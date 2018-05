Ook Nederlandse mannen actief op forum voor radicale vrouwenhaters

Minstens zes Nederlanders rekenen zich tot de ‘involuntary celibates’ (incels), een internationale mannenbeweging met een radicale tak die inmiddels twee terroristen heeft voortgebracht. Een van deze Nederlanders fantaseert zelf ook over een massale moordpartij zoals Elliot Rodger die in 2014 in Californië pleegde of zoals die van de Canadees Alek Minassian, die vorige week tien mensen doodreed in Toronto. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw op internetforum incels.me.

Incel staat voor ‘onvrijwillig zonder seks’. Mannen die zichzelf zo noemen zien vrouwen als kille wezens, verantwoordelijk voor hun geestelijk lijden – ze zouden hen niet genoeg of überhaupt geen aandacht schenken. Sommigen dromen over een opstand waarin de incels seks met geweld afdwingen, anderen fantaseren eerder over massale schietpartijen als vergelding. Zij verheerlijken de acties van Rodger en Minassian.

Mannen die zelf geen hoop hebben ooit een relatie te krijgen, vinden er steun bij elkaar

Op het forum incels.me plaatsten ruim vijfduizend leden inmiddels meer dan een half miljoen berichten sinds de oprichting ervan in november 2017. Mannen die zelf geen hoop hebben ooit een relatie te krijgen, vinden er steun bij elkaar. Ook bespreken ze theorieën over wat vrouwen aantrekkelijk vinden en wat niet.

'Een E.R. plegen' Maar regelmatig lopen de frustraties zo hoog op dat het onderwerp verschuift naar moord op willekeurige mensen die wel seks hebben. Dat gaat veelal in een eigen vocabulaire: Chads staan voor knappe mannen, Stacy’s zijn aantrekkelijke vrouwen. ‘Een E.R. plegen’ is het nadoen van de moordpartij die Elliot Rodger pleegde. Dat hier Nederlanders over meepraten, blijkt niet uit hun gebruikersnaam of adresgegevens – die zijn allemaal anoniem. Maar de zes die Trouw vond schakelen af en toe over op de Nederlandse taal en hebben een aparte pagina voor zichzelf aangemaakt waarin ze van (ongevaarlijke) gedachten wisselen. Ook uit de inhoud van hun gesprekken blijkt dat ze Nederlanders zijn. Een van deze personen zei in gesprekken dat hij ‘helemaal E.R. wil gaan en elk normaal mens om me heen wil uitmoorden’. ‘Stacy’s’ wil hij zo lang mogelijk in leven houden om ze fysiek en mentaal te martelen.

'Geen dreiging' Een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid beaamt dat sympathie voor de incel-beweging ook in het Nederlands op internet verschijnt. Maar er is volgens hem geen dreiging vanuit een organisatie die gemotiveerd wordt door onvrijwillig celibatair zijn. “Dat sluit niet uit dat personen wel tot zulke activiteiten kunnen overgaan. Dan is de aanpak van toepassing die we in Nederland kennen voor dreiging vanuit eenlingen.” De AIVD kijkt niet naar het fenomeen vrouwenhaat. Een woordvoerder laat weten dat de focus ligt op bedreigingen voor de democratische rechtsorde of nationale veiligheid op basis van ideologie, zoals jihadistisch terrorisme en extremisme.