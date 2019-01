Ook na nieuwe drama’s op de Middellandse Zee houdt Italië zijn havens dicht

Het reddingsschip van de Duitse organisatie SeaWatch is nog op zoek naar een veilige haven om 47 migranten die het uit zee heeft gered, af te zetten. Ook zou het schip ondertussen betrokken zijn bij nog een reddingsoperatie.

De Italiaanse vicepremier is van mening dat sluiting van de havens ‘de enige manier is om levens te sparen’. Door dit beleid zijn er vorig jaar minder doden gevallen, zegt hij. Toen kwamen volgens cijfers van de UNHCR meer dan 2200 mensen om in hun poging Europa te bereiken.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties schat dat er de afgelopen dagen nog eens 170 mensen zijn verdronken tijdens hun overtocht, al benadrukt ze die aantallen niet onafhankelijk te hebben kunnen vaststellen. Zo’n 117 mensen die donderdag vanuit het Libische Gasr Garabulli met een rubberboot vertrokken, zijn waarschijnlijk verdronken. Een Italiaans militair vliegtuig had gezien dat de opvarenden in problemen waren gekomen en heeft twee reddingsboten in het water laten zakken. Door gebrek aan brandstof konden die niet veel meer betekenen. De marine-helikopter die daarna werd gestuurd kon drie mensen redden; zij zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis in Lampedusa gebracht.

Volgens de drie was de rubberboot na een uur of tien uur op zee begonnen te zinken. De Italiaanse marine zegt de Libische autoriteiten te hebben gewaarschuwd, die op hun beurt een koopvaardijschip in de buurt de opdracht gaven naar de plek toe te varen. Maar een reddingsactie zou zijn afgeblazen omdat een zoekactie niets had opgeleverd.

Een ander schip, dat vorige week met 53 mensen aan boord in de zee van Alboran is gekapseisd, is ook nog altijd niet gevonden. Een overlevende, die 24 uur in zee heeft gelegen, is in een Marokkaans ziekenhuis opgenomen.

Filippo Grandi, hoge commissaris van de UNHCR vroeg afgelopen weekend aandacht voor de drama’s op zee. “We kunnen onze ogen niet sluiten voor het grote aantal mensen dat op de drempel van Europa sterft.” Ook paus Franciscus stond zondag tijdens zijn gebed stil bij de ‘mensen die zijn verdronken en op zoek waren geweest naar een beter leven’.

Verder kwamen er weinig officiële reacties. Wel is er opnieuw gesteggeld over de vraag wie de mensen die bij andere operaties wél gered konden worden zal opnemen. SeaWatch heeft contact gehad met Italië, Malta, Nederland en ook Libië. Dat laatste land is niet veilig voor migranten en vluchtelingen, stelde Human Rights Watch maandag in een nieuw rapport.

De mensenrechtenorganisatie vestigt de aandacht op de overvolle detentiecentra waar de migranten – ook kinderen – naartoe worden gebracht. “De omstandigheden zijn er onhygiënisch, er is gebrek aan eten en er is geen adequate gezondheidszorg”, staat in het rapport.