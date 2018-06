Ook met 'selectie aan de poort' blijft een masterstudie goed toegankelijk

De inspectie deed navraag bij alle Nederlandse universiteiten en vond geen verschil in instroom bij masterstudies die wel of niet selecteren. De directe doorstroom van bachelor (de eerste studiefase) naar master neemt weliswaar af, maar dat gebeurt over de hele linie. En dat heeft volgens de inspectie vooral te maken met de onlangs ingevoerde regel dat je je bachelor eerst helemaal moet afmaken, voor je aan een master kunt beginnen.

Hoe universiteiten selecteren verschilt enorm. Soms wordt een hoog gemiddelde op cijferlijst vereist, soms een geschreven motivatie, soms een geslaagde taaltoets Engels. En ze doen het niet voor alle masterstudies, gemiddeld in minder dan de helft van de studies. Maar dat aantal is groeiend.

Tussenjaar Die ontwikkeling heeft discussie opgeroepen. Critici vreesden dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs hierdoor zou verslechteren - wat in dit onderzoek niet wordt bewaarheid - en dat achtergestelde groepen nog verder achterop zouden raken. Ook dat blijkt vooralsnog niet. Het verschil dat er was tussen autochtone studenten en Nederlandse studenten met een migratieachtergrond neemt juist iets af. Het verschil tussen de seksen blijft wel groeien: na de bachelor gingen er al meer vrouwen dan mannen door naar een masterstudie, en die ontwikkeling heeft zich dit jaar verder doorgezet. Dat geldt ook voor het tussenjaar: het aantal bachelorstudenten dat een of meer tussenjaren neemt alvorens aan een master te beginnen, blijft stijgen.