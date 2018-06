Ook met diabetes heb je rechten op school

Het besluit was al gevallen. Morris (10) zou van school gaan vanwege zijn diabetes. Na weken van conflict tussen zijn school en zijn ouders zei de school: We willen niet meer verantwoordelijk zijn voor de zorg die Morris nodig heeft. Klasgenootjes was al verteld dat hij weg zou gaan. Tot de jongen ineens zei: Ik ga mijn vrienden missen, ik vind het fijn op school.

"Toen dacht ik: ik moet over mijn eigen trots en woede heen stappen", vertelt moeder Denise Harskamp nu. "Ik moet naar school en vragen of hij alsjeblieft mag blijven." Het is dan december 2017. Morris komt al maanden thuis met te hoge bloedsuikers. Op korte termijn wordt hij daar druk van en driftig. Op de lange termijn zullen zijn organen ervan kapot gaan. Hij moet in die periode veel overgeven en zijn blaas- en darmproblemen worden erger. De jongen plast in bed en wordt wakker met hoofd- en buikpijn.

Niet alle scholen willen, kunnen of durven dia­be­tes-kin­de­ren de hulp bieden die ze nodig hebben Lydia Braakman, Stichting Zorgeloos met diabetes naar school

Geluk of pech Harskamp is niet de enige ouder die moeite heeft om op school goede zorg te regelen voor een kind met diabetes, zegt de stichting 'Zorgeloos met diabetes naar school'. Een ouder kan net geluk hebben, of pech. Kinderen met diabetes moeten in de gaten gehouden worden en kleine kinderen hebben hulp nodig bij het toedienen van insuline. "Dat willen, kunnen of durven niet alle scholen", zegt Lydia Braakman van de stichting. Ze snapt dat leraren of bestuurders het spannend vinden om te zorgen voor leerlingen met diabetes. Braakman: "Maar dat er scholen zijn die het doen en waar het goed gaat, bewijst dat het kan. Scholen die nee zeggen zonder de mogelijkheden te bekijken, dat kan niet." De stichting gaat het College voor de rechten van de mens een juridisch advies vragen over de verplichting van scholen om te zorgen voor leerlingen met diabetes. De ultieme poging van Harskamp om Morris op school te houden slaagt. Het gaat goed met hem, net als met de relatie tussen school en ouders. Harskamp: "Toen ik de klas inliep en de leerkracht zei: 'Ik wil leren wat ik kan doen', waren we allebei zo blij en opgelucht dat we weer contact hadden, dat we in de klas stonden te huilen." Het eerste jaar op zijn nieuwe school was het prima gegaan. Als het gezin na twee jaar Curaçao terug verhuist naar Nederland, begint Morris in groep v van de Kathedrale Koorschool in Utrecht. Zijn leraar herinnert Morris eraan dat hij een paar keer per dag moet meten en ziet erop toe dat de jongen alle waarden goed invoert in zijn insulinepomp. Hij kan alles zelf, zegt zijn moeder. "Maar hij is ook een kind. Soms vergeet hij echt om zijn suiker te meten, omdat hij druk aan het spelen is, en soms doet hij het expres niet omdat hij niet wil weten dat hij ziek is." Dat was precies wat de zorg voor leerkrachten ingewikkeld maakte, vertelt directeur Margriet van der Ploeg van de school. Helemaal omdat er aan het begin van het jaar meerdere groepsleerkrachten in de klas stonden en omdat er op de Koorschool gedurende de week sowieso verschillende leraren voor de klas staan. Daardoor was niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was. Diabetes type 1 is een auto- immuunziekte: het afweersysteem valt cellen aan die insuline produceren Het hele conflict valt terug te voeren op een gebrek aan wederzijds vertrouwen en slechte communicatie, zeggen Van der Ploeg en Harskamp. Harskamp benadrukt hoe belangrijk het is om als ouder de eerste weken in de klas te zijn om de leerkracht te helpen en te instrueren. Dat ging mis door de wisselingen in het begin van het jaar. De zorg voor Morris vergt wel wat van een leerkracht, benadrukt Van der Ploeg. "Het heeft impact. Dat blijf ik zeggen. Of je dit mag vragen van elke leerkracht? Ik zet daar mijn vraagtekens bij." Zonder de ondersteuning van Harskamp gaat het bovendien niet. Ze werkte tot een aantal jaren geleden in Amsterdam, maar moet nu binnen tien minuten bij haar zoon kunnen zijn voor het geval de school belt met een noodgeval. Ze volgt een opleiding zodat ze straks vanuit huis kan werken. "Maar ik realiseer me dat niet iedereen die luxe heeft."

Wat is diabetes type 1? Diabetes type 1 is een auto- immuunziekte: het afweersysteem valt de cellen aan die insuline produceren. Dat hormoon regelt de bloedsuikerspiegel in het bloed, zonder insuline functioneert het lichaam niet. Diabetes type 1 is niet te genezen en het is onduidelijk waardoor het veroorzaakt wordt. Diabetespatiënten moeten hun hele leven lang meerdere malen per dag hun bloedsuiker meten, berekenen hoeveel insuline ze nodig hebben en dat bijspuiten. Een te lage of hoge bloedsuikerspiegel kan leiden tot flauwvallen of zelfs tot een coma.