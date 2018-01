Ook KLM wil 'tussenbanen': arbeidscontracten voor vijf jaar

Werkgevers willen dolgraag een nieuw soort arbeidscontract introduceren: het vijfjaarscontract, ook wel de tussenbaan genoemd. Onduidelijk is alleen waarvoor die in de plaats moet komen. Is het een alternatief voor het vaste contract, dan zijn vakbonden pertinent tegen. Is het zodat bedrijven minder hoeven te werken met onzekere flexbaantjes, tja, dan is een gesprek mogelijk. Maar niemand weet welke kant het opgaat.

Lees verder na de advertentie

De enige reden dat KLM iedereen die fysiek werk doet een baan voor vijf jaar wil aanbieden, is een tekort aan mensen

Supermarktmedewerkers kunnen sinds een paar maanden een contract voor vier jaar krijgen. Het is al langer mogelijk om via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een tussenbaan af te spreken, maar dit komt niet van de grond. Ondanks het enthousiasme bij werkgevers, komt het gesprek hierover niet op gang. Luchtvaartbedrijf KLM tracht de discussie een duw te geven door in De Telegraaf van gisteren aan te kondigen dat het een vijfjaarscontract wil invoeren voor zijn grondpersoneel.

Tekort "De enige reden dat KLM iedereen die fysiek werk doet een baan voor vijf jaar wil aanbieden, is een tekort aan mensen. KLM moet nieuw personeel aannemen, maar wil er na vijf jaar wel weer vanaf kunnen", reageert Bob van der Wal, voorzitter van de Vereniging van KLM-professionals (VKP). "Het bedrijf heeft al gezegd dat het hen niet in vaste dienst wil nemen. Ja, op die manier willen wij het gesprek niet eens aangaan." Dat de vakbonden nauwelijks willen praten over deze nieuwe contractvorm, vindt cao-deskundige Henk Strating een gemiste kans. "Er wordt aan de cao-tafels nauwelijks over de flexibele schil gesproken. Op het moment dat het woordje 'flex' valt, kijken beide partijen direct naar de uitersten. Vakbonden praten dan alleen nog maar over doorgeslagen flex en werkgevers hebben het alleen over doorgeslagen vast. Daar wordt dan over geruzied. Een wezenlijk gesprek over flexibiliteit ontbreekt."