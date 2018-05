Ook in Rotterdam schiet de hulpverlening voor daklozen tekort

De rekenkamers van de vier grote steden, waar 42 procent van de Nederlandse daklozen zich bevindt, onderzochten afgelopen jaar de hulpverlening aan daklozen. De Rotterdamse conclusies zijn vergelijkbaar met die in Amsterdam en Den Haag, waar de onderzoeken eerder werden gepubliceerd: de hulpverlening schiet te kort. De nachtopvang is vaak vol of onveilig en veel daklozen komen nooit in de hulpverlening terecht.

De regels en procedures in Rotterdam zijn op orde, zegt directeur Paul Hofstra van de rekenkamer. “De papieren fase is in orde. Maar als het traject moet worden uitgevoerd, dan gaat het vaak niet goed.” De weg naar de zorg is vaak erg ingewikkeld, daklozen krijgen steeds andere hulpverleners voor zich en (tijdelijke) huisvesting vinden blijkt vaak onmogelijk. De helft van de daklozen valt gedurende het hulptraject uit.

Hofstra is ervan overtuigd dat hulp voor daklozen begint bij onderdak. In Scandinavië wordt gewerkt vanuit het principe Housing First: de overheid regelt een woning voor de dakloze, zodat die een veilige omgeving heeft om een nieuw leven op te bouwen. De ervaringen daarmee zijn positief.