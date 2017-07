Ook hulp als je geen kans hebt op een baan

Dat blijkt uit de evaluatie van een programma van de Amsterdamse sociale dienst, ‘Meedoen Werkt’. Vandaag spreken betrokkenen erover op een symposium.

‘Meedoen Werkt’ bood mensen bijvoorbeeld taal- of computercursussen, een kennismaking met activiteiten in de buurt of trainingen om beter zicht te krijgen op wat ze wel en niet kunnen. Daaraan deden zo’n 2800 mensen mee; bij 800 van hen bracht de gemeente aan het begin én achteraf in beeld hoe ze ervoor stonden. Twee derde van de deelnemers blijkt erop vooruit te gaan.

Tot voor kort stak de Amsterdamse sociale dienst vooral energie in bijstandsgerechtigden die een serieuze kans maken weer aan het werk te komen. Maar toen wethouder Arjan Vliegenthart (SP) in 2014 aantrad, besloot hij ook mensen die misschien nooit een baan zullen krijgen ondersteuning te bieden. Niet om hen alsnog aan het werk te krijgen – mooi meegenomen als het lukt – maar vooral om hen meer zelfredzaam te maken.

‘Meedoen Werkt’ was vooral gericht op deze min of meer kansloze groep. Van hen werd allereerst vastgesteld hoe ze ervoor staan op een aantal terreinen, met de zogeheten zelfredzaamheidsmatrix. Komen ze uit met hun geld? Zijn ze gezond? Hebben ze genoeg contacten, komen ze de deur wel uit? Met een aanpak op maat moesten ze vooruitgeholpen worden.

Bij twee derde van hen lukte dat op minstens één van deze terreinen, bij 11 procent bijna over de hele linie. Soms leidde deze aanpak ook tot teleurstelling, maar de GGD en het gemeentelijke onderzoeksbureau OIS, die de evaluatie uitvoerden, wijten dat deels aan bewustwording: door trainingen en dergelijke zien mensen ook duidelijker hun beperkingen.

Verschillend behandelen Vliegenthart voert nu de succesvolste onderdelen van de aanpak bij de hele sociale dienst in. Hij hoopt groen licht te krijgen van staatssecretaris Klijnsma voor een landelijk experiment dat eerder deze week werd aangekondigd. Dat houdt in dat groepen bijstandsgerechtigden verschillend behandeld worden om uit te zoeken wat het beste werkt: vinden ze sneller werk als ze meer mogen bijverdienen of als ze vrijgesteld zijn van de sollicitatieplicht? “Dat experiment richt zich vooral op mensen die kans op werk hebben”, zegt Vliegenthart. “Het zou dus een goede aanvulling zijn op onze eigen aanpak.” Tilburg, Wageningen en Groningen hebben al toestemming, Utrecht en Amsterdam wachten daar nog op. Die twee steden botsten eerder met Klijnsma over de manier waarop ze een tegenprestatie vroegen van mensen in de bijstand (niet hard genoeg, vond de staatssecretaris) en dat conflict moet eerst beslecht worden. Lees ook de reportage: De nieuwe werkwijze van Amsterdam: niet nog een boze brief, maar even langsgaan

