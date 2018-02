Ook huisartsen doen aangifte tegen tabaksindustrie

Een grote meerderheid van de aangesloten leden bleek de aangifte te ondersteunen die advocate Bénédicte Ficq eerder namens twee longpatiënten en de Stichting Rookpreventiejeugd deed tegen de producenten van tabak.

Vorige week ging de kleinere vereniging VPH, voor huisartsen die een praktijk bestieren, de grotere collega's al voor. De stap van gisteren betekent dat de aangifte inmiddels de steun heeft van vrijwel alle georganiseerde huisartsen in Nederland. Ook InEen, de vereniging van onder andere huisartsenposten en gezondheidscentra, sloot zich gisteren aan bij de aangifte.

Twee weken geleden deden het ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek en het UMC Groningen ook al aangifte. KWF Kankerbestrijding en artsenblad NTvG hadden hun steun al veel eerder uitgesproken. Vorige week volgde de vereniging van kinderartsen.

Volgens de aangifte tegen vier tabaksproducenten hebben zij rokers doelbewust verslaafd gemaakt aan sigaretten. Daarom zijn ze schuldig aan moord, doodslag of op zijn minst opzettelijke benadeling van de gezondheid. Daarbij komt nog valsheid in geschrifte.

Sjoemelsigaret

Centraal in de klacht staat de zogeheten 'sjoemelsigaret', de variant waarbij gaatjes zijn aangebracht in de filter. Volgens de tabaksproducenten zorgen die ervoor dat rokers minder schadelijke stoffen binnenkrijgen. Tegenstanders wijzen erop dat rokers hun gedrag gaan aanpassen, bijvoorbeeld grotere trekken nemen en met hun vingers de gaatjes bedekken. Gezondheidsinstituut RIVM ondersteunt die kritiek en liet zien dat rokers beduidend meer binnenkrijgen dan wordt beweerd.

Het Openbaar Ministerie verwacht nog even tijd nodig te hebben om te kijken of de aangiftes reden zijn om een strafzaak te beginnen. Ook in Frankrijk zijn de grote tabaksproducenten vorige maand aangeklaagd. Ook nationaal anti-rookcomité CNCT hekelt de sjoemelsigaret.