Ook een centraal register van zaaddonoren kan misstanden niet uitsluiten

Waarom is er geen centrale registratie van spermadonoren? Dit weekeinde werd bekend dat twee mannen bij meerdere klinieken stonden ingeschreven. De recordhouder kwam zo tot 102 succesvolle bevruchtingen, ruim vier keer het afgesproken maximum van 25. Een probleem waarvoor wetenschappers jaren geleden al waarschuwden. (zie kader onderaan dit artikel)

"We werken er hard aan", zegt Jesper Smeenk. Hij is gynaecoloog in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en woordvoerder van beroepsvereniging NVOG. "Maar we moeten rekening houden met de privacy, ook van onze donoren." Hij geeft als voorbeeld de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Een databank met gegevens van alle kinderen en hun donoren, waaruit zo valt te destilleren hoeveel zwangerschappen elke donor mogelijk maakte. In theorie dan. "Die gegevens zijn wettelijk grondig beschermd, zodat op enkele grote uitzonderingsgevallen na alleen de kinderen de donordata kunnen krijgen." De NVOG en anderen mochten pas de zoektocht ondernemen naar de twee 'grootleveranciers' toen een groep bewust alleenstaande moeders een serieuze verdenking uitte.

"Privacy en ons beroepsgeheim zijn belangrijke waarden. We willen ook niet dat de gegevens van onze donoren op straat komen te liggen", zegt Smeenk. "Deze twee heerschappen hebben de zaak geen goed gedaan, door afspraken niet na te komen dat ze zich niet bij andere klinieken zouden inschrijven. Maar de meerderheid van onze donoren houdt zich aan de regels en wil vrouwen of stellen helpen die zelf geen kinderen kunnen krijgen. Aan hen moeten we ook denken."

Inteeltcriterium

Toch is de NVOG voorstander van een centraal register. Het maximum van 25 kinderen per donor mag dan enigszins willekeurig zijn, Smeenk denkt wel dat het duidelijkheid schept. "Het is ingesteld vanwege het inteeltcriterium, we willen de kans zo klein mogelijk maken dat kinderen van dezelfde vader samen kinderen krijgen. Maar vergeet ook de psychologische impact niet. We hebben er geen direct bewijs voor, maar we gaan ervan uit dat er een bepaalde grens is van het aantal halfbroers en -zussen dat iemand kan hebben."

De vrouwen die bevrucht zijn door de recorddonor hebben allemaal te horen gekregen wat er speelt. En hun kinderen krijgen mogelijk te horen dat ze honderd halfbroers en -zussen hebben. "Dat is leed", erkent Smeenk. "Maar wij denken dat het leed groter zou zijn als wij dit nu niet zouden vertellen en ze het in de toekomst zouden horen - bij wijze van spreken in een of ander programma op televisie."

Smeenk maakt zich overigens ook zorgen om aanwijzingen dat de twee mannen ook op internet hun diensten hebben aangeboden. "Daar hebben wij geen enkele controle op, dat blijft overigens zo als er een centrale registratie zou zijn."

De NVOG wil samen met minister Edith Schippers (volksgezondheid) zo snel mogelijk de mogelijkheden van een centrale registratie in kaart brengen. De meeste klinieken met een zaadbank hebben behoorlijke wachtlijsten van een tot twee jaar. Smeenk: "We zijn afhankelijk van mensen die zich melden. Het is te hopen dat een kwestie als deze mogelijke donoren niet afschrikt."