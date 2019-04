Ook dit gezondheidslabel voor levensmiddelen is niet perfect

Als het aan de Consumentenbond ligt, worden alle voedselverpakkingen voorzien van een keuzelogo naar Frans voorbeeld. Deze zogeheten Nutriscore laat in één oogopslag zien of een product gezond is (een donkergroene A) of juist ongezond (een rode E). Dat is voor de consument het makkelijkst, zegt de bond, en het helpt een gezonde keuze te maken.

Lees verder na de advertentie

Dit najaar verdwenen de blauwe en groene vinkjes uit de schappen van de supermarkt. Voormalig minister Schippers van volksgezondheid had de keurmerken geschrapt omdat de consument er niet wijzer van werd. Het ministerie onderzoekt nu, onder aanvoering van staatssecretaris Blokhuis, hoe een opvolger er het beste uit kan zien.

De Consumentenbond had aanvankelijk een voorkeur voor het Britse verkeerslichtensysteem. Dat is een logo dat aangeeft hoeveel calorieën, suiker, zout en vet een product bevat, en bij die voedingsstoffen met een kleurtje (groen, oranje, rood) laat zien hoe gezond of ongezond die hoeveelheid is. Ook consumenten prefereerden dit systeem, bleek uit een enquête.

Bij nader inzien stapt de Consumentenbond over op het Franse logo. “Dat geeft een totaalbeeld”, zegt een woordvoerder. “Het Engelse systeem zoomt in op ingrediënten en dat is voor bijvoorbeeld suikerpatiënten handig. Maar de Nutriscore betrekt ook de hoeveelheid groente, fruit of vezels in haar oordeel. Daarom vinden wij dat het beste.” De Nutriscore is inmiddels ook door België en Spanje omarmd.

Het nieuwe logo moet duidelijk op de voorkant van de verpakking komen te staan, om tegenwicht te bieden aan de aanprijzingen van de producent. “Dat een Mars niet zo gezond is, weet iedereen wel. Maar de ene granenreep is de andere niet. Nu staan daar van die marketing adviezen op als ‘goed bezig’ of ‘eet natuurlijk’. Wij willen dat de consument een verantwoorde keuze kan maken”, zegt de woordvoerder.

Niet perfect De Nutriscore is door Franse voedingswetenschappers ontwikkeld. Het is een rekenprogramma waar op basis van alle ingrediënten een score uit rolt. Het systeem is niet perfect, erkent de bond. “Bruine en witte rijst scoren hetzelfde, cola light doet het beter dan melk en olijfolie krijgt een E terwijl het toch een gezond product is.” De bond wil het logo weliswaar snel ingevoerd zien, maar niet nadat Nederlandse experts nog eens goed naar dit soort onvolkomenheden hebben gekeken. Dat is ook de reden dat de levensmiddelenindustrie niet staat te juichen bij de Nutriscore. “Ook wij willen iets nieuws”, zegt een woordvoerder van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). “Maar dat moet wel een goed logo zijn en niet tot verwarring leiden. Een goed logo is gebaseerd op de schijf van vijf. In België wordt het nu ingevoerd, maar dat weekend bleek dat volgens de Nutriscore patat net zo gezond is als zalm. Dat moeten we niet hebben.” Het is aan het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) om met een goed logo te komen, vindt de FNLI. “Zij hebben de regisseursrol in het overleg met alle partijen. Ze hebben toegezegd dat ze met het beste logo zullen komen, en in die fase zitten we nu.” Het ministerie heeft nog geen keuze gemaakt. In het Preventieakkoord is vastgelegd dat zo’n logo er in 2020 moet zijn.

Lees ook:

Vaarwel verwarrende vinkjes. Maar wat moet ervoor in de plaats komen? In oktober verdwenen de groene en blauwe vinkjes. Hoe moet de consument straks zien wat gezond is en wat niet?