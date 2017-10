Ook de verdachte die niet meewerkt kan TBS krijgen

De Amsterdamse rechter Han Jongeneel nam vijftig rechtszaken onder de loep waarin verdachten niet wilden meewerken aan een gedragsonderzoek. In 29 gevallen legden rechters toch TBS op, schrijft hij in vakblad het Advocatenblad. Het beeld dat rechters nooit TBS opleggen als de verdachte niet meewerkt aan een psychiatrisch onderzoek, klopt dus niet, zegt hij.

“Het gebeurt veel vaker dan ik aanvankelijk dacht,” zegt Jongeneel. Dat rechters op dit gebied een steekje laten vallen, is veelgehoorde kritiek na aanleiding van de moord op Anne Faber, de 25-jarige Utrechtse vrouw die na een fietstocht niet meer terugkeerde. De verdachte Michael P. is een zedendelinquent die niet meewerkte aan persoonlijkheidsonderzoek en geen TBS kreeg opgelegd.

Drempel

Volgens critici kwam hij daardoor te snel vrij en kreeg hij aan het einde van zijn celstraf te veel vrijheid toen hij zich in een psychiatrische kliniek mocht voorbereiden op zijn terugkeer in de maatschappij. TBS kan anders dan een celstraf eindeloos verlengd worden. Dat is een drempel voor veel verdachten om aan onderzoek mee te doen.

Jongeneel vond de vijftig zaken via de archiefwebsite Rechtsspraak.nl. “Je zoekt op woorden dus je kunt zomaar een uitspraak missen”, zegt de rechter. “Maar deze inventarisatie geeft toch enig beeld. Het is duidelijk dat wie nergens aan meewerkt, niet zomaar aan TBS kan ontkomen.” De rechtszaak van Michael P. is geen onderdeel van die vijftig.

Er moeten aan­kno­pings­pun­ten zijn, zoals eerdere diagnoses, een eerdere opname in een psychiatrische kliniek

De rechter kan, als een verdachte weigert, niet zomaar op de stoel van de psychiater gaan zitten, zegt Jongeneel. “Een vaag gevoel dat er iets mis is, is niet genoeg. Er moeten aanknopingspunten zijn, zoals eerdere diagnoses, een eerdere opname in een psychiatrische kliniek, of andere omstandigheden die buiten het feit zelf liggen.”

Dat laatste is belangrijk, benadrukt de rechter. Want het is makkelijk om te denken dat er met iemand die zoiets vreselijks heeft gedaan als twee tieners verkrachten, wel iets mis moet zijn. “Je kunt als rechter niet op je onderbuikgevoel afgaan. Je moet zoeken naar objectieve omstandigheden.”

Als die er niet zijn, zoals Jongeneel zelf ook een keer had tijdens een zaak, dan heeft het weigeren van onderzoek alsnog niet alleen maar voordelen. Want vaak staat er een hogere straf tegenover de weigering. Dat was bij zes van de vijftig zaken die de rechter bekeek het geval. In vijftien gevallen werd TBS noch een hogere straf opgelegd.