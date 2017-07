Ook bouwvakkers halen de AOW-leeftijd

Werkgevers in de bouw, metaal en installatiebranche lijken momenteel samen op te trekken met vakbond FNV. Beide partijen lobbyen ervoor om de AOW-gerechtigde leeftijd voor zware beroepen vast te zetten op 65 jaar en 9 maanden. In enquêtes geven werknemers echter aan dat ze tot steeds hogere leeftijd willen werken.

Onderzoeksbureau TNO vraagt elk jaar aan tienduizenden werknemers in de nationale enquête arbeidsomstandigheden tot op welke leeftijd ze willen doorgaan met werken. Vijf jaar geleden luidde het antwoord 62,5 jaar. In 2016 gaven de werkenden aan tot 62,8 jaar door te willen gaan. Elk jaar komt er bijna een maandje bij.

Het zijn de twintigers die zeggen al met 55 jaar te willen stoppen

Bouwvakkers geven geen afwijkende antwoorden. Ook zij willen tot 62,8 jaar door en dat was vijf jaar geleden 62,2 jaar. Mensen in de horeca willen het vroegst stoppen, met 59 jaar. In het onderwijs willen ze het langste blijven werken, tot 64 jaar. Opvallend is dat oudere werknemers aangeven tot op hogere leeftijd door te willen gaan, wel tot 65. Het zijn de twintigers die zeggen al met 55 jaar te willen stoppen en zij halen daarmee het gemiddelde flink omlaag.

Uitgeput Maar willen is iets anders dan kunnen. Toch? Volgens FNV-bestuurder Tuur Elzinga zijn mensen met lichamelijk zware beroepen uitgeput voor ze hun pensioendatum bereiken. “De verhoging van de AOW-leeftijd treft vooral de mensen die toch al op hun knieën naar de eindstreep kruipen”, zegt Elzinga. Dus TNO vraagt ook tot welke leeftijd de mensen denken in staat te zijn het huidige werk voort te zetten, zowel lichamelijk als geestelijk. Dat antwoord ligt maar een paar maandjes lager dan wat de werknemers willen. Gemiddeld 62,5 jaar. De bouwvakkers wijken daar wederom nauwelijks vanaf, zij geven aan tot 62,3 jaar door te kunnen. De 55-plussers zijn positiever: ‘Dat lukt ons wel tot 65,3 jaar’. Hetzelfde zeggen zij in het jaarlijks onderzoek van adviesbureau Berenschot en Cobouw, het vakblad van de bouw, dat vorige maand verscheen. 71 procent van de ondervraagde bouwvakkers zegt zonder problemen tot hun 67ste door te kunnen. En ook hier geven vooral de ouderen aan er geen moeite mee te hebben als de AOW-gerechtigde leeftijd stijgt. De twintigers zien vooral problemen. Adviesbureau Berenschot vermoedt dat ouderen al minder zwaar werk doen in de bouw en daardoor inschatten dat het nog wel even lukt zo. Bijna 70 procent kan zelfs meer dan drie jaar eerder met pensioen zonder grote financiële problemen ROA

Reden De bijna 30 procent die wel denkt eerder af te haken geeft als belangrijkste reden de zwaarte van het werk op. Maar ook veranderingen in het werk worden genoemd. Daar willen ze graag omscholing voor. Maar liefst 84 procent zegt bereid te zijn zich te laten omscholen als ze daardoor langer inzetbaar zijn. De jongeren in de bouw die niet tot 67 door willen, geven aan een eigen bedrijf te willen beginnen of een overstap naar een andere functie te willen maken. De enquête-uitslagen nemen volgens de FNV niet weg dat de verhoogde AOW-leeftijd voor veel mensen oneerlijk is. Elzinga: “De mensen die het vroegst zijn begonnen en die het zwaarste werk doen, die in de praktijk ook eerder ziek worden en korter leven, moeten het langst doorwerken. Doordat zij vervroegd met pensioen gaan niet kunnen betalen. Dat kan niet de bedoeling zijn.” Het zijn immers vooral de hoogopgeleiden die nog steeds vervroegd met pensioen gaan. Laagopgeleiden kunnen daar ook voor kiezen, zegt onderzoeksbureau SEO in een rapport dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Want bijna alle werkenden, 83 procent, hebben voldoende aanvullend pensioen opgebouwd om minimaal een jaar eerder met pensioen te kunnen gaan zonder onder het sociaal minimum te komen.

