Ook bij de langstzittende gevangene van Nederland mag de minister zelf beslissen over gratie

Y., die een levenslange gevangenisstraf uitzit vanwege een meervoudige moord, probeerde minister Sander Dekker van rechtsbescherming via een kort geding te dwingen meer ­documenten naar het Openbaar Ministerie (OM) op te sturen. Het gaat onder meer om een verslag van de tbs-kliniek over hoe Y. zich tijdens zijn verlof gedraagt. Het OM adviseert de minister over gratieverzoeken, vandaar dat het volgens Y. en diens advocaat van groot belang is dat alle informatie wordt gedeeld.

Volgens de rechtbank is het OM voldoende op de hoogte. Bovendien kan justitie aanvullende ­gegevens opvragen bij de minister als dat nodig wordt geacht.

Dekker beslist uiterlijk in september over het gratieverzoek van Y. Dat gaat niet van harte. Y. moest verschillende juridische procedures voeren om af te dwingen dat de minister zijn verzoek opnieuw beoordeelt. Tot nu toe wees Dekker gratie af, met name omdat het te schrijnend zou zijn voor de nabestaanden. Ook het OM adviseerde ­negatief over het gratieverzoek.

Recordhouder in de cel

De inmiddels 63-jarige Y. is de langstzittende gedetineerde van Nederland. De Turkse Nederlander kreeg levenslang nadat hij in 1983 na een ruzie in het Delftse café ‘t Koetsiertje zes mensen doodschoot, onder wie een meisje van twaalf jaar. Sinds 2001 zit hij in een tbs-kliniek, en inmiddels wacht hij al langere tijd zijn gratieverzoek buiten de kliniek af. Y. is niet de enige levenslanggestrafte die via rechtszaken tegen de Staat zijn kans op gratie probeert te vergroten.

Vorige week nog waarschuwde verschillende advocaten in Trouw dat het alleen maar moeilijker is geworden om gratie te krijgen. En dat terwijl het Nederlandse beleid na een tik op de vinger van de Europese rechter juist zou zijn versoepeld. Levenslang betekent nu op papier niet meer levenslang in de cel, maar een gedetineerde mag na 25 jaar een verzoek doen te beginnen aan een re-integratietraject. Na 27 jaar volgt dan een besluit over een gratieverzoek. Maar tot nu toe kreeg nog niemand genade.