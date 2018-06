Ook België steggelt over 'zware beroepen'

Even leek het erop dat de vakbonden en de Belgische overheid het snel eens waren over wat een zwaar beroep precies inhoudt. Wie fysiek zwaar werk doet, nachtdiensten draait, een gevaarlijke of zeer stressvolle baan heeft, leek in aanmerking te komen om eerder te stoppen met werken.

Vorige week kregen politieagenten, cipiers, verplegers, bus- en trambestuurders, luchtverkeersleiders en leerkrachten te horen dat zij op de lijst met 'zware beroepen' stonden. Daarmee was het vooruitzicht dat deze werknemers in de publieke sector twee tot zes jaar eerder met pensioen konden, of een hoger pensioen kregen. Als zij ouder dan 60 jaar waren tenminste. Het akkoord moest al in 2020 van kracht worden.

Als zoveel ambtenaren eerder met pension gaan, blijft er weinig over van de verhoging van de pen­si­oen­leef­tijd

Teruggefloten Maar de volgende dag was de befaamde lijst alweer van de baan. De Belgische minister van pensioenen Daniel Bacquelaine maakte de afspraken met de christelijke en liberale vakbond, maar werd teruggefloten door zijn coalitiepartners. Hij had dat akkoord nooit mogen maken met de bonden, stelden zij. Volgens de politieke partijen Open VLD en N-VA was de lijst bovendien 'veel te ruim'. Als zoveel ambtenaren eerder met pensioen gaan, blijft er weinig over van de verhoging van de pensioenleeftijd, zo redeneerden ze. De pensioenleeftijd wordt in België in 2025 verhoogd naar 66 jaar. In 2030 stijgt die verder naar 67 jaar. De minister kreeg er nog meer van langs, omdat de afspraken moeten gelden voor zowel de publieke als private sector. In die laatste gaan de onderhandelingen alles behalve soepel. Want wat is een zwaar beroep? En wat gaat het werkgevers kosten als zoveel mensen eerder met pensioen gaan door hun 'zware werk'? Vakbonden en werkgevers kwamen er niet goed uit.

In de ijskast De minister is op de zaken vooruitgelopen, zeggen de Belgische coalitiepartners nu. Eerst moet er een wetsvoorstel over zware beroepen én een gelijke regeling voor de publieke en private sector komen. Dan moet nog blijken of het financieel haalbaar is. Pas daarna kijkt België verder. De 'zware-beroepenlijst' voor de publieke sector staat daarmee weer in de ijskast. In Nederland is ook jarenlang geprobeerd om een dergelijke lijst te maken. Daar is niets van terechtgekomen. In een eerder deze week gelekt concept-pensioenakkoord staan wel passages over het minder snel laten stijgen van de AOW-gerechtigde leeftijd. De AOW-leeftijd zou pas in 2025 naar 67 jaar gaan, vier jaar later dan gepland. Maar de zware beroepen komen in de concept-teksten niet voor. De vraag hoe je een zwaar beroep definieert blijft dus onbeantwoord. Vakbonden FNV, CNV en Bouwend Nederland kwamen eerder dit jaar met een andere oplossing.

Minstens 45 jaar In plaats van een landelijke lijst, kijken de vakbonden nu liever per sector naar de zwaarte van een beroep. In april maakten zij voor de bouw nieuwe cao-afspraken. Daarin staat dat een bouwvakker met minstens 45 jaar werkervaring eerder met pensioen mag dan de officiële AOW-leeftijd. Op landelijk niveau moet evengoed nog wel het een en ander veranderen Het blijft nog even bij plannen, zegt FNV-woordvoerder Harry Lindelauff. Eerst moet duidelijk worden of de werknemers die eerder stoppen er niet financieel op achteruitgaan. Het kijken per sector of een beroep zwaar is, zou het idee van een landelijke lijst met zware beroepen kunnen vervangen, denkt de vakbond. Maar op landelijk niveau moet evengoed nog wel het een en ander veranderen, aldus de FNV. Zo blijft de bond ervoor pleiten om de AOW-leeftijd te bevriezen op 66 jaar. Doordat we allemaal ouder worden, schuift de AOW-leeftijd steeds iets op. In 2021 zou die stijgen naar 67 jaar. Dat is onterecht, vindt de bond. Juist voor mensen in zware beroepen waarbij het niet lukt om afspraken in de cao te maken over eerder stoppen met werken, aldus de vakbond. Door de verschuiving zijn zij alsnog op hoge leeftijd aan het werk.