Ook als de regels in de weg zaten, wist de piloot raad

De nieuwe drager van de Militaire Willemsorde dankt zijn onderscheiding aan de belangrijke bijdrage die hij aan vijf operaties in Afghanistan leverde. Dat zei koning Willem-Alexander gisteren voordat hij majoor Roy de Ruiter (1981) het hoogste militaire ereteken uitreikte. Als piloot in een Apache-gevechtshelikopter werd De Ruiter tussen 2004 en 2009 zes keer uitgezonden. Inmiddels woont hij met zijn gezin in Oman. In 2013 besloot hij daar als politiepiloot te werken om meer tijd voor zijn gezin te hebben.

De koning roemde dat De Ruiter in Afghanistan niet meer geweld gebruikte dan nodig was. Op enig moment was er een transporthelikopter met infanteristen bij een dorpje geland om een wapendepot op te sporen. De Ruiter zag vanuit de lucht een verdachte man wegrennen, maar de infanteristen waren al met andere Taliban in gevecht.

Voorafgaand aan de uitreiking vertelde De Ruiter tegenover de NOS ook al over deze situatie. “Ik had eigenlijk de keuze tussen hem neerschieten of laten gaan. Toen bedacht ik dat de transporthelikopter snel kon opstijgen zodat de bemanningsleden hem konden oppakken. Dat is gelukt.”

De Koning prees De Ruiter dan ook voor het nemen van initiatief

De Ruiter waagde ook zijn eigen leven om andere militairen te beschermen, zo zei de Koning. Bij een gevecht moest hij bijvoorbeeld militairen van een bondgenoot uit een hinderlaag bevrijden. “Daarbij maakte u risicovolle duikvluchten, zodat u kon schieten zonder dat zij gevaar liepen. U ging door toen u zelf onder vuur kwam te liggen. Daar is moed voor nodig.”

Geen blad voor de mond Bij een ander gevecht hielp De Ruiter grondtroepen die Talibanstrijders moesten uitschakelen. Tijdens de planning stelde hij voor zo te vliegen dat zijn helikopter alle aandacht van de tegenstanders zou trekken, en zij door op hem te schieten hun positie zouden verraden. De Koning prees De Ruiter dan ook voor het nemen van initiatief. Hij wilde altijd alle details van een operatie weten, en bemoeide zich met de planning. “U nam geen blad voor de mond tegen superieuren, en werd een bijter genoemd.” Als argumenten niet voldeden, dan zette de piloot de regels soms met slimmigheidjes naar zijn hand. Hij werkte bijvoorbeeld nauw samen met majoor Gijs Tuinman, die in 2014 al de Willemsorde kreeg voor zijn rol als commandant van een groep commando’s in 2009. Beide officieren wilden op enig moment de gevechtshelikopters exclusief inzetten voor gezamenlijke acties met de commando’s, maar dat verzoek werd afgewezen. De Apaches moesten paraat staan voor allerlei taken in heel Zuid-Afghanistan. Maar omdat De Ruiter goed op de hoogte was van Tuinman’s plannen, kon hij zijn helikopters op cruciale momenten paraat houden. Volgens de koning werd Roy de Ruiter door militairen ook wel ‘een Gijs in de lucht’ genoemd.

