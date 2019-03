Ook al zijn vrouwen vaker hoog opgeleid, de hoge functies gaan naar mannen

Wat niet veranderd is: op de arbeidsmarkt is de positie van vrouwen slechter dan die van mannen. Zij hebben nog steeds minder vaak hogere functies en verdienen meestal minder.

Lees verder na de advertentie

De cijfers die het CBS vandaag op vrouwendag bekend maakt, verrassen Esther-Mirjam Sent, hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, niet. Dit verschil wordt veroorzaakt door vooroordelen op verschillende niveaus, stelt zij. Het hangt samen met hoe de maatschappij is ingericht, met de verwachtingen van vrouwen zelf, maar ook met hoe bedrijven omgaan met vrouwen.

“Er zijn diepgewortelde vooroordelen als vrouwen solliciteren. De ideale kandidaat is vaak een kloon van de baas zelf. Op de topposities zitten vaak mannen, die weer mannen kiezen. Ook al heeft een vrouw meer ervaring. Of is op papier geschikter voor de functie.”

Als ze te aardig is, wordt ze al snel gezien als incompetent voor het leiderschap. Stelt ze zich op als een leider, dan wordt ze meteen als onaardig bestempeld Socioloog Margriet van Hek

Volgens sociologe Margriet van Hek, die aan de Universiteit Utrecht onderzoek deed naar ongelijkheid in salaris en doorgroeimogelijkheden tussen mannen en vrouwen, is dit discriminatie. De positie van vrouwen kan alleen veranderen als er een cultuurverandering binnen bedrijven plaatsvindt, zegt zij. “Vrouwen kunnen er zelf weinig aan veranderen. Het probleem is niet opgelost als er meer vrouwen in een bestuur van een bedrijf worden gezet. Een bedrijf moet zorgen voor een inclusief klimaat op de werkvloer.”

Voor vrouwen zelf is het vaak lastig om de vooroordelen te doorbreken. Een vrouw in een leidinggevende positie moet koorddansen. Van Hek: “Als ze te aardig is, wordt ze al snel gezien als incompetent voor het leiderschap. Stelt ze zich op als een leider, dan wordt ze meteen als onaardig bestempeld.”

“Vrouwen moeten deze negatieve associaties naast zich neerleggen”, zegt Marry de Gaay Fortman van advocatenbureau Houthoff. Focussen op hun carrière is belangrijk. Maar er blijven grenzen. “Je hoeft niet alles te accepteren. Vrouwen mogen ook weleens met de vuist op de tafel slaan, toch?”

Lees ook: