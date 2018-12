Onze zoon is sinds kort vegetariër, wat te doen met onze traditionele haas met het kerstdiner?

Met de kerstdagen gaan wij al meer dan twintig jaar met onze twee kinderen naar onze tweede woning in Zwitserland en elk jaar krijgen we van onze zwager-jager een verse kersthaas. Voor het kerstdiner maakt mijn man daar een heerlijke traditionele hazenpeper van, met als bijgerechten verse appelmoes, rode kool, aardappelpuree en spruitjes. Altijd smullen en altijd goed. Nu zijn onze zoon en zijn vriendin sinds een paar maanden zeer fanatiek vegetariër, en weigeren haas of ander vlees te eten. Onze dochter relativeert dit en zegt dat de haas een prachtig vrij leven heeft gehad in de natuur en dat de mensheid altijd vlees heeft gegeten. Hoe kunnen wij dit oplossen?

Beste Vegetarische Kerst,

Wat u in ieder geval niet kunt doen is aan uw zoon en zijn vriendin vragen of ze een uitzondering willen maken voor het kerstdiner. Vegetarisme is geen pet die je vrijblijvend op en af kunt zetten, het is een ideologie die met voedselregels gepaard gaat. Andermans voedselregels dienen te worden gerespecteerd. Moslims zet men geen karbonade voor en geheelonthouders geen alcohol, ook niet bij wijze van uitzondering. De niet-vegetarische gezinsleden kunnen nog steeds de traditionele hazenpeper voorgeschoteld krijgen met Kerstmis. De rest van het menu is uitstekend geschikt voor vegetariërs. Het enige wat er moet gebeuren is één extra vegetarisch gerecht voor uw zoon plus vriendin erbij maken. Bijvoorbeeld een vegetarische risotto met cantharellen en knoflook of een paddenstoelenstoofpotje dat over de puree kan. Of u gooit een paar vegetarische schnitzels in de pan. Vraag desnoods om suggesties, als u het niet weet. Het is iets meer werk, maar uw zoon of zijn vriendin wil vast wel enige hulp bieden in de keuken.

Het is verreweg het beste om niet moeilijk te doen over eten en zeker geen discussies over ideologie te voeren, maar gewoon ieder het zijne te gunnen. Of het nu om Kerstmis of een andere dag gaat maakt niet uit. U kunt uw familie niet overhalen om iets te eten, waar ze een probleem mee hebben, dus de maaltijd moet worden uitgebreid met iets wat voor hen wel door de beugel kan.

