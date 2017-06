Onze vrienden hebben geen zin meer in onze gezamenlijke vakantie en willen hun geld terug, wat nu?

Met een aantal bevriende stellen gaan we jaarlijks een weekend op vakantie. Uiteraard delen we de huurkosten van het huis. Dit jaar heeft één stel kort van tevoren afgezegd na onenigheid met een ander stel binnen de groep. Het huis was al betaald. Het is hun eigen keuze om niet mee te gaan, maar ze willen nu wel hun geld terug. Dat betekent dat de rest van de groep zo’n vijftig euro per stel extra moet betalen. De meningen binnen de groep lopen uiteen. Wat is uw advies?

Beste Afzeggen, wie betaalt?

Het is een beetje flauw van de wegblijvers om hun geld terug te willen. Mensen die een (vlieg)reis of een hotel geboekt en betaald hebben, krijgen hun geld ook niet terug, als ze besluiten niet te gaan, tenzij er een annuleringsverzekering is, maar in de kleine lettertjes daarvan staan doorgaans heel strenge voorwaarden. Als de groep het verzoek weigert, heeft het stel geen poot om op te staan. Met de weigering om het geld te restitueren, wordt het conflict natuurlijk wel opgevoerd. Aan de andere kant ligt het niet erg voor de hand om de rest van de groep te straffen met een boete van 50 euro per stel, omdat één stel niet meegaat. Ik zou zeggen: deel de schade en spreid het leed. Vertel de afzeggers dat ze de helft terugkrijgen van wat ze betaald hebben. Dit coulante gebaar is meer dan waar ze recht op hebben. De andere helft moet dan door de resterende stellen worden opgebracht: 25 euro extra per stel is overkomelijk.