Onze kinderen mogen geen telefoons aan tafel, maar mijn vader trekt zich daar niets van aan

Beste Beatrijs,

In ons gezin (twee ouders, twee kinderen) mogen er geen smartphones aan tafel. Wij vinden het belangrijk dat er tijdens het eten aandacht voor elkaar is en dat er een gesprek kan worden gevoerd. Mijn ouders zie ik vijf of zes keer per jaar. Als ze bij ons komen, kan mijn vader het niet nalaten om steeds op zijn smartphone te kijken om te zien of er appjes binnengekomen zijn die dan direct beantwoord worden, en ons foto’s van anderen te laten zien, ook tijdens het eten.

De kinderen vinden het ook raar dat opa dit mag. Ik heb al meermalen gezegd dat we dit niet willen tijdens het eten, maar hij trekt zich daar niets van aan. Het is zelfs al eens voorgekomen dat hij tijdens het eten ging facetimen met een familielid in het buitenland. Mijn moeder heeft wel echte aandacht voor ons, maar we missen de aandacht van mijn vader. Kunnen we eisen dat smartphones niet gebruikt worden bij een bezoek aan ons?

Vader doet niet mee