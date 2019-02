Onze hulpeloosheid tegenover de machtsverhoudingen in de wereld zal steeds pathetischer worden

Ik had het een paar keer de afgelopen tijd. Een stuk ging over de politicoloog Rutger Bregman, die bij de grote jongens in Davos heel hard had geroepen dat de multinationals veel meer belasting moeten gaan betalen en dat hun de weg naar belastingparadijzen moet worden afgesneden. De wereld kan niet worden gered met de zuurverdiende centjes van eerlijke belastingbetalers terwijl de rijken (vroeger zeiden we ‘het grootkapitaal’) hun vermogens ­explosief zien groeien, geld dat geld maakt zonder iets voor de gemeenschap te produceren.

Bregman ging ­viral en kreeg belangstelling en waardering van alle kanten, behalve van het ‘grootkapitaal’, denk ik. Hoewel laatst Feike Sijbesma van DSM warme en verantwoordelijke woorden sprak in ‘Buitenhof’. Tactiek?

Een tweede stuk, in de Nederlandse Boekengids, ging over boeken van Van Bavel en van Seidel. Beide heren publiceerden historische overzichten over gelijkheid en ongelijkheid, in een veel ruimer kader dan Piketty al had gedaan. Hun conclusies zijn alarmerend. Slechts zelden komt een min of meer redelijke inkomensverdeling voor, en dat dan meestal na vernietigende oorlogen en na grote instabiliteit, voor het overige is het onontkoombaar dat een bijzonder klein deel almaar rijker wordt en de grote massa ver achterblijft, tot er weer een grote ramp komt of een beschaving instort. Die wet gaat altijd op, er is niets aan te doen.

Een derde stuk was een aanklacht tegen filantropie. Steenrijke ondernemers kopen hun schuld aan de maatschappij af met het steunen van goede doelen. Ja, erg mooi en menslievend allemaal, maar hadden ze niet beter netjes belasting kunnen betalen (zie Bregman) of met eerlijke en duurzame producten een bescheiden kapitaal bij elkaar vergaren? Filantropie is een manier om ieders geweten te sussen, maar intussen het systeem (zie Piketty e.a.) in stand te houden en te versterken. Dat we aan de ontvangende kant hun genereuze subsidie zouden kunnen en moeten weigeren, staat er in dat stuk helaas niet bij.