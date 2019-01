Onze dochter pot haar zakgeld op, moet ze niet wat gaan uitgeven?

Een meisje (10) krijgt maandelijks tien euro zakgeld op haar eigen bankrekening gestort en heeft zo al een aardig kapitaaltje vergaard. “Niet dat ze zelf ook maar een flauw benul heeft hoeveel er inmiddels op haar rekening staat”, zegt haar vader. “Het interesseert haar niet en ze heeft ook geen grote dingen waarvoor ze wil sparen.” De bijbehorende pinpas ligt werkloos in de kast.

Lees verder na de advertentie

Nu zien haar ouders dat niet echt als een probleem. Beter een goedgevulde bankrekening dan altijd om geld verlegen zitten, nietwaar? Aan de andere kant schiet het zakgeld-leergeld principe zo aardig zijn doel voorbij. “Moeten we haar stimuleren om haar zakgeld wat royaler uit te geven, zodat ze bijvoorbeeld ook leert pinnen? Of moeten we minder voor haar betalen, zodat ze het wel móet uitgeven? We horen weleens dat vriendinnen meer van hun zakgeld moeten doen. Bijvoorbeeld cadeautjes voor een kinderfeestje, een tijdschriftabonnement of sportkleding. Dat hoeft ze van ons allemaal niet.”

Het meisje is niet uniek, blijkt uit het onlangs verschenen kinderonderzoek van het Nibud, het instituut voor budgetvoorlichting. Van de 10-plussers is een op de vijf helemaal nog niet bezig met geld, terwijl dat vijf jaar geleden nog een op de zes was. Volgens het Nibud is dat geen goede ontwikkeling, want een kind dat leert hoe je met geld kunt omgaan, heeft als volwassene minder kans op financiële problemen.

Educatief “De financiële opvoeding van je kinderen hoort er echt bij”, zegt Henriette Raap van Wijzer in geldzaken, een voorlichtingsbureau van het ministerie van financiën. “Zakgeld is inderdaad een goed middel om kinderen te leren hoe ze met geld kunnen omgaan. Maar het is niet het enige wat ouders kunnen doen. Het begint al met praten over geld. Waarom let je op aanbiedingen als je boodschappen doet? Koop je liever een goedkoop T-shirt dat misschien sneller stuk is of ga je voor een duurder shirt dat veel langer mooi blijft?” “Er zijn grote verschillen in hoeveel zakgeld kinderen krijgen, wat ze ervan mogen of moeten doen en hoeveel ze uitgeven of sparen”, aldus Andrea ter Veld. Zij komt als budgetcoach/schuldhulpverlener bij gezinnen thuis en is daarnaast eigenaar van De Geldacademie. “Waar het ene kind het geld meteen uitgeeft aan kleine ditjes en datjes, blijft de ander lekker op het geld zitten. Dat heeft te maken met het karakter van het kind, maar ook met hoe je zelf met geld omgaat.” © Fadi Nadrous Die verschillen vindt Ter Veld niet erg. “Laat het gaan als je kind alweer een zakje stuiterballen wil kopen. Ik vind het zelfs goed als een kind ervaart dat het geld op een gegeven moment op is. Voor dit meisje lijkt dat niet nodig, maar het is goed als kinderen leren dat je je geld niet meteen hoeft uit te geven, zodat je straks iets groters kunt kopen.”