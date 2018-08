Onze buurman verhuurt zijn huis aan luidruchtige groepen

Beste Beatrijs,

Wij wonen in een fijn huis in het centrum. Het huis is oud en niet geweldig geïsoleerd, dus je hoort wel eens iets van de buren - dat hoort erbij vind ik. Nu verhuurt onze ene buurman zijn huis via Airbnb. De groepen (tot wel acht personen) die komen zijn een gezellig weekendje uit en zitten in de tuin te praten en te lachen. Toen hij net begon met de verhuur, hebben we een paar keer naar hem gebeld dat er te veel lawaai was: tot laat, met bbq en ’s nachts gebonk op de trap. Hij heeft zich daarvoor verontschuldigd en verhuurt nu aan minder grote groepen. Maar ik zou wel eens rustig op mijn balkon willen zitten zonder dat het voortdurend bal is in de tuin onder mij. Ik snap dat hij lekker wil verdienen, maar ik heb geen zin om zo vaak in het lawaai van iemand anders z’n gezelligheid te zitten.

Last van Airbnb