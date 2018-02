Onvrede bij speciaal onderwijs: Hoezo krijgen wij evenveel als collega op de basisschool?

Tijdens de lerarenstakingen is er te weinig aandacht voor leerkrachten in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Zij geven les op middelbare scholen, maar krijgen betaald volgens dezelfde cao als leraren in het basisonderwijs. "In het stakingsgeweld van PO in Actie vallen wij niet op", schrijven zeven organisaties voor speciaal onderwijs. Ook zij waarschuwen voor een groot tekort aan leraren.

Het vso hoort bij het primair onderwijs, net als het basisonderwijs. "Dat is zo gegroeid omdat het speciaal onderwijs vroeger meer een opvangplek was dan een onderwijsinstelling", zegt Mariëtte van Leeuwen. Ze is bestuurder van Altra en Horizon, organisaties met gezamenlijk 35 scholen voor leerlingen met gedragsstoornissen of psychiatrische problematiek en initiatiefnemer van de 'Vuist voor vso'-campagne. Die vraagt meer aandacht voor het speciaal onderwijs op de middelbare school.

Tegenwoordig behalen leerlingen in het vso een diploma. Volgens cijfers van de Onderwijsinspectie leert bijna 47 procent van de leerlingen door, 26 procent gaat werken en 27 procent gaat naar dagbesteding.

"Wij leiden leerlingen op van praktijkonderwijs tot vwo, maar we kunnen qua salaris niet concurreren met het regulier voortgezet onderwijs", zegt Van Leeuwen. In het vso krijgen leraren meer betaald dan in het basisonderwijs, maar minder dan in het voortgezet onderwijs. Om dat gelijk te trekken is volgens het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs jaarlijks minstens 13,7 miljoen euro nodig.

Het lerarentekort waar basisscholen mee kampen, voelen scholen voor vso ook. Voor het vso is of een pabo-diploma nodig of - voor scholen met havo en vwo-afdelingen - een diploma van een hbo- of universitaire lerarenopleiding. Maar de meeste pabo-afgestudeerden werken liever op een basisschool en vakleerkrachten kunnen op een reguliere middelbare school meer verdienen.