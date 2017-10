Ontwikkelingsgeld verdwenen bij EU/Afrika-stichting

Minister Lilianne Ploumen van ontwikkelingssamenwerking grijpt in bij een ontwikkelingsorganisatie van Europarlementariërs die actief is in Afrika. Bij de stichting is 1,6 miljoen euro verdwenen. "Dit is zeer ongebruikelijk, totaal ongewenst en onaanvaardbaar", zegt ze tegen het ANP.

De waarnemend directeur van de betreffende organisatie, Association of European Parliamentarians with Africa (Awepa), heeft al faillissement aangevraagd of gaat dat doen, aldus Ploumen. Op haar verzoek vindt er momenteel een forensisch accountantsonderzoek plaats. "Er lijkt sprake te zijn van ernstig mismanagement of fraude."

Het is niet de eerste keer dat Awepa in opspraak komt

Ontslagen Alle mensen die werken bij de kantoren in Afrika zijn ontslagen. Ploumen sluit niet uit dat ze, afhankelijk van de resultaten, geld gaat terugvorderen of aangifte gaat doen. De financiële man van de organisatie is spoorloos verdwenen. Volgens Ploumen ging het de afgelopen jaren juist goed met de stichting. "De programma's behaalden goede resultaten." In West-Afrika zette Awepa zich in om vrouwenbesnijdenis te voorkomen en in zuidelijk Afrika poogde de organisatie kindhuwelijken uit te bannen. Awepa heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam. Verder staan er elf kantoren in Afrika en een in Brussel. Er zijn circa 1900 (oud-)volksvertegenwoordigers lid van. Een van de drie oprichters in 1984 was de Nederlander Jan Nico Scholten. De organisatie heeft voor de periode 2015-2017 een subsidie van een half miljoen van Ploumens ministerie gekregen. In de vijf jaar daarvoor ging het om 9 miljoen. Andere donoren zijn onder meer België, Noorwegen, Zwitserland, Zweden, Groot-Brittannië, Oostenrijk en de Europese Commissie.