Ontstaan uit idealisme, maar nu is thuiszorgorganisatie Joost Zorgt failliet

Het doek valt definitief voor Joost Zorgt, een thuiszorgorganisatie met ruim 400 medewerkers (op vaste en zzp-basis) en naar eigen zeggen 450 patiënten. De oorzaak is een ‘financieel en inhoudelijk verschil met zorgverzekeraar Zilveren Kruis’, aldus Joost Zorgt in een verklaring.

Lees verder na de advertentie

Het Zilveren Kruis heeft een som geld tegoed van Joost Zorgt, laat een woordvoerder van Zilveren Kruis weten. De laatste tijd betaalden zij helemaal geen geld meer aan de thuiszorgorganisatie die vooral actief is in Utrecht en omstreken. De twee partijen voerden maandag een gesprek over de toekomst van de thuiszorgaanbieder, met een onvermijdelijke uitkomst.

Wat de verzekeraar passende zorg vindt, vind ik niet passend. Joost Nauta

Joost Zorgt stelt dat de komende maand de thuiszorgorganisatie blijft draaien. Volgens Zilveren Kruis is dit nog niet duidelijk en is de curator aan zet, zegt woordvoerder Christine Rompa. “Waar nodig zullen wij helpen om mensen onder te brengen bij andere zorgaanbieders.”

Dat doet de verzekeraar normaal alleen voor gecontracteerde partijen die failliet gaan, aldus Rompa. “Ondanks dat Joost Zorgt de laatste tijd geen contract meer heeft met het Zilveren Kruis, zullen we dat toch doen. We gaan ook kijken hoeveel geld er in de boedel zit en als er geld nodig is, stemmen we dat tussentijds af.”

Mogelijke doorstart De patiënten allemaal elders onderbrengen, wordt een lastige kluif. Veel thuiszorgorganisaties kampen met personeelstekorten. Joost Nauta hoopt op korte termijn op een doorstart met een nieuwe opzet en een ‘afgeslankte’ vorm van zijn bedrijf, laat hij weten. “Diverse partijen tonen al interesse,” aldus Nauta. Joost Zorgt bestaat sinds 2006. Nauta richtte het bedrijf op uit onvrede met de zorg die hij 24 uur per dag nodig heeft vanwege zijn spierziekte SMA. Binnen het concept van Joost Zorgt hebben patiënten een vaste begeleider met wie ze een band opbouwen. ‘U leeft niet om verzorgd te worden. U wordt verzorgd om te kunnen leven’, is het motto. Eerder deze week zei de oprichter en eigenaar Nauta tegen Trouw dat hij zijn bedrijf eigenlijk meer zorg levert dan wordt vergoed. Ook is hij te laat meegegaan in veranderingen die passen bij de manier waarop zorg in Nederland wordt betaald. Dat leidde tot de betalingsachterstand bij het Zilveren Kruis. Naast deze situatie speelt er nog een rechtszaak tussen Nauta en zijn voormalige compagnon uit Amsterdam. Nauta eist 1,7 miljoen van hem. Deze conflicten gezamenlijk zorgden ervoor dat Joost Zorgt er al een tijd slecht voorstond. Het bedrijf sloot 2017 af met een negatief eigen vermogen van bijna een miljoen euro. Joost Nauta is een atypische bestuurder in het zorglandschap. Hij verscheen veel in de media en maakte onlangs nog een film over zichzelf. Een verhaallijn in de film is zijn ‘gevecht’ met een zorgverzekeraar. “Het conflict gaat om de vraag wat passende zorg is. Wat zij passend vinden, vind ik niet passend. Wat is nou duurder? De hulp die ik bied of het ziekenhuisbed dat uiteindelijk nodig is als het misgaat?”, zei hij hierover in een interview met het Algemeen Dagblad.

Lees ook:



Veel gemeenten betalen te weinig voor thuiszorg

Slechts een op de vijf gemeenten betaalt een goed tarief aan thuiszorgorganisaties. Die komen in de problemen.