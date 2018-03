Ontredderde families eisen informatie na gevangenisbrand Venezuela

De plaatselijke autoriteiten maakten aanvankelijk alleen bekend dat er doden waren gevallen, maar wilden zich ‘uit respect voor de families’ niet aan schattingen wagen. Die families konden dat niet waarderen. Tientallen verzamelden zich voor het politiebureau in Valencia, 160 kilometer ten westen van de hoofdstad Caracas. Ze eisten informatie over wie de brand had overleefd en wie er was overleden. De politie gebruikte traangas om ze weg te jagen.

De omstandigheden in Venezolaanse gevangenissen zijn notoir slecht, zeggen men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties

Later op de avond twitterde procureur-generaal Tarek William Saab dat het om 68 doden ging, van wie de meeste gevangenen. Ook twee vrouwen die het politiebureau bezochten zouden zijn omgekomen. Namen gaf hij niet.