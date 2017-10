Ontheemd en op zoek naar de Marokkaanse droom

Je hebt een hbo- of universiteitsdiploma op zak, voldoet aan alle eisen van de samenleving en bent klaar om je bijdrage te leveren. Als je al een baan vindt, krijg je geregeld opmerkingen naar je hoofd over Marokkanen en moslims, 'jouw soort' die zo moeilijk integreert. Je ziet het in de media, en hoort dit geluid op straat. Terwijl je in Nederland bent opgegroeid en je diploma's hebt gehaald, krijg je het gevoel er toch niet helemaal bij te horen.

Dat is de integratieparadox waar veel hoogopgeleide Marokkaanse Nederlanders mee te maken krijgen, zegt Jaco Dagevos, bijzonder hoogleraar integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onder hen leeft vaak het gevoel 'nooit Nederlander genoeg te zijn'.

Apart gezet

Uit het SCP-rapport 'Integratie in zicht?' bleek vorig jaar dat juist hoogopgeleide Marokkaanse Nederlanders zich minder thuis zijn gaan voelen in Nederland. Over het gevoel van 'apart gezet worden', hoorde Dagevos in het SCP onderzoek veel terug. Onder de tweede generatie leeft volgens hem een soort onthechtheid jegens Nederland. "Zij hebben het gevoel alsof ze in Nederland niet thuis mogen zijn, en geen moslim mogen zijn." Dit sentiment wordt volgens Dagevos alleen maar sterker.

Emigreren naar Marokko, Plan B, is de ultieme consequentie. De uitsluiting in Nederland duwt de groep richting het herkomstland, maar er is ook een aantrekkingskracht. Onder Marokkaanse Nederlanders van de tweede generatie leeft vaak een drang naar het herkomstland van hun ouders, zegt Dagevos. Tot voor kort zetten maar weinigen de stap om echt in Marokko te gaan wonen, omdat het land lange tijd niet economisch aantrekkelijk was. Dat verandert nu Marokko zich economisch hard ontwikkelt.

Dat recruitmentbureaus zijn ontstaan in Marokko die hierop inspringen, vindt Dagevos een interessante ontwikkeling. Al verwacht hij geen 'exodus'. Het verschil tussen Marokko en Nederland is groot. Er is corruptie, de gezondheidszorg is minder goed, Marokkaanse Nederlanders worden daar ook als buitenlanders behandeld. Ze kennen Marokko vooral van vakantie en familiebezoek. "In Marokko merken ze pas hoe Nederlands ze zijn."

Maar de druk om Nederland te verlaten is er wel, en dat baart Dagevos zorgen. Volgens hem is er sprake van stelselmatige sociaal culturele uitsluiting in Nederland die mensen nog veel meer raakt dan discriminatie op de arbeidsmarkt. "Mensen worden in allerlei momenten tijdens het dagelijks leven niet behandeld als individuen of burgers van Nederland, maar als buitenlander of moslim." Dat helpt niet om deze jongeren aan het land te binden. "De kansen voor hun toekomst schatten zij op een gegeven moment in het herkomstland groter in." En dat is zorgelijk, zegt hij.