Ontgroenen? Zo doen wij dat nu eenmaal

Een cultuuromslag zonder drankgerelateerde excessen, daar hoopt de Groningse burgemeester Peter den Oudsten op. Maar de cultuur binnen de studentenverenigingen blijkt hardnekkig, te beginnen bij de omstreden ontgroeningen: incidenten die het nieuws halen, spelen zich juist vaak in die weken af. De felle introductietijd is de manier waarop met name corpora zich onderscheiden van verenigingen, stelt de Groningse universiteitshistoricus Klaas van Berkel. “Het geeft de waarde van het lidmaatschap aan. Je bent als jaargenoten samen door een moeilijke tijd gegaan. Dat is waarmee corpora zich nog steeds onderscheiden van wat zij zien als ‘de grijze massa’. Een lichte ontgroening is dus geen ontgroening.”

Van Berkel legt momenteel de geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen vast, waarin hij ook aandacht besteedt aan het studentenleven en de rol die het Groningse corps Vindicat daarin speelt. “Opmerkelijk genoeg zijn corpora als Vindicat in Groningen en Minerva in Leiden juist vanaf het begin van de negentiende eeuw opgericht om de excessen bij het ontgroenen te bestrijden”, zegt Van Berkel. Dat verklaart ook de naam van de vereniging in Groningen, die voluit Vindicat atque Polit luidt, Latijn voor ‘handhaaft en beschaaft’. “Dat beschaven slaat op het ontgroeningsritueel. De vereniging is opgericht als overkoepelende instantie om voor toen nog alle studenten de groentijd te reguleren.”

Juist de worteling in het verleden maakt dat corpora hun ontgroening niet snel opgeven, denkt hij. “Er is een intuïtief gevoel: als je aan de ontgroeningen komt, kom je aan het corps.” Hij krijgt bijval van socioloog Paul Schnabel: “De verworteling met het verleden is in de universitaire cultuur belangrijk, denk aan baretten en toga’s. Of het allemaal écht oud is, doet er niet toe, het gaat om de beleving. Tradities en rituelen geven stevigheid en houvast.” Dat de cultuur die hieruit ontstaat zo taai is, komt doordat tradities zichzelf legitimeren, stelt Schnabel vast. “Het valt samen te vatten met de zin ‘zo doen wij dat nu eenmaal’.”

Sinterklaaspak

Maatschappelijke verontwaardiging is onlosmakelijk verbonden met traditionele verenigingen en zeker het corps. Klachten over met name de ontgroeningen – of zoals het tegenwoordig officieel heet: introductietijd – zijn er al meer dan honderd jaar. “De eerste kritiek op ontgroeningen is er al eind negentiende eeuw”, zegt Van Berkel.

Een greep uit de afgelopen twee decennia: in 2000 veroorzaakt een kampleider van Veritas met zijn sigaret een brandwond bij een eerstejaars. In 2005 drinkt een aspirant-lid van Albertus Magnus (Groningen) zoveel water dat hij in coma raakt. Vijf jaar later wordt een eerstejaars in brand gestoken terwijl hij in een Sinterklaaspak rondloopt. Bijna drie jaar geleden liep een aankomend lid van Vindicat hersenletsel op toen iemand op zijn hoofd ging staan tijdens een ontgroening. Ook nadien zijn er verschillende incidenten in Groningen, ondanks beloftes aan hogeschool en universiteit dat het anders zou gaan.

Paul Schnabel denkt net als Van Berkel dat ontgroeningen niet uit te bannen zijn. “Het is een rite de passage, een belangrijk moment in het leven van studenten. Je gaat van huis weg en begint aan een nieuw leven in een nieuwe groep waar je niet zomaar even binnenkomt.” Hij sluit zich aan bij Van Berkel. “Een stevige introductietijd is hét kenmerk van de vereniging om erbij te horen. Hoewel de hardheid de laatste jaren wel minder is geworden.”

Schnabel, die in zijn Utrechtse studententijd lid was van Veritas, weet nog goed hoe het ging in zijn eigen studententijd: “Vroeg verschijnen, samen een jaarlied zingen, in pak lopen, wat nog niet meeviel gezien de activiteiten die je drie weken lang moest doen – dat soort werk. Op die manier worden nieuwe jaargangen in elkaar getimmerd. Het kost wat om lid te worden. Daar neem je vervolgens ook niet meer zo makkelijk afstand van. Het is een emotionele investering, met ratio heeft het niets te maken.”