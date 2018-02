Ons vermogen groeit, maar dat is niet per se merkbaar in de portemonnee

Op papier groeide het vermogen van de Nederlandse huishoudens tot gemiddeld 22.100 euro. Een stijging van 2000 euro ten opzichte van 2015. Als de stijging van de waarde van de woning buiten beschouwing blijft, stijgt het vermogen met slechts 200 euro.

De grote invloed die de waardeverandering van een eigen woning heeft op het doorsnee vermogen, komt doordat een eigen woning gemiddeld 57 procent van de bezittingen uitmaakt. Bank- en spaartegoeden vormen slechts 15 procent van de bezittingen. De hypotheek is het grootste deel van de schuldenpost, namelijk 86 procent.

Voor huizenbezitters kan een hogere woningwaarde ook meer betekenen. Er moet bijvoorbeeld meer onroerendezaakbelasting (OZB) worden afgedragen. “Of huizenbezitters daadwerkelijk meer belasting betalen, hangt af van de gemeente. Die bepaalt het tarief", zegt een woordvoerder van het CBS.

Landelijk zijn er grote verschillen in het doorsnee vermogen van huishoudens. het meeste geld zit in het Noord-Hollandse Laren. Het gemiddelde vermogen daar is ongeveer 280.700 euro. Ook staan er in de toptien van meest vermogende gemeenten veel Brabantse dorpen. Het CBS geeft aan dat dit komt doordat in deze dorpen relatief veel ouderen wonen, die veel vermogen hebben opgebouwd.

Armoede

De huishoudens met het laagste doorsnee vermogen bevinden zich in de grote steden. Het armst is Rotterdam met een doorsnee vermogen van 1900 euro. Utrecht is de enige van de vier grote steden die niet in de toptien van armste gemeenten staat. De ‘armoede’ van grote steden komt volgens het CBS door de relatief grote hoeveelheid jongeren, uitkeringsontvangers en niet-westerse migranten.

Het aantal miljonairs is flink toegenomen

Het aantal miljonairs is flink toegenomen. Dat waren er in 2016 9000 meer dan in dan 2015. Het totale aantal huishoudens met een vermogen van 1 miljoen of meer was 167.000 in 2016. De meeste miljonairs bevinden zich in de leeftijdscategorie 65 tot 75-jarigen. Naast een stijging van het aantal miljonairshuishoudens daalde ook het aantal mensen met een negatief vermogen. Dat waren er in 2016 1,7 miljoen. 107.000 minder dan 2015.