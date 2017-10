Ons land staat er beter voor, maar dat heeft de publieke sector geweten

Als het achterstallige werk mijn vader te veel werd, liet hij mij de opdrachten van zijn leerlingen nakijken. Ik geloof niet dat ik dat erg leuk vond, maar het voelde wel als een eervolle taak. Ik hoop dat ik het er niet al te slecht van heb afgebracht, maar garanderen kan ik niets.

Staken zou mijn vader, die ook nog eens hoofd van de school was, uiteraard nooit. Dat was in zijn tijd en wereld uitgesloten. Maar er waren momenten dat de natuur ingreep, bij wijze van spreken: dan staakte zijn gestel en was hij tijdelijk uit de running. Hij haalde overigens wel, als een van de weinigen, voor de klas zijn pensioen.

Maar afgezien van deze pijnlijke affaire: ik kan alleen maar sympathie hebben voor de leraren die gisteren en masse het werk neerlegden. Het onderwijs is de afgelopen jaren verwaarloosd en de bezieling van de meesters en juffen zwaar op de proef gesteld. Hoe veelzeggend dat ex-leerkrachten, van wie een groot percentage terugverlangt naar de klas, als voornaamste struikelblok de werkdruk noemt, en pas in tweede instantie het salaris. Voor die beide factoren geldt dat het Nederlandse onderwijs slecht afsteekt bij de rest van Europa: het aantal lesuren ligt hier hoger, de betaling lager. In geen enkele sector is het aantal burn-outs zo hoog, en nee, het lijkt me niet waarschijnlijk dat dat komt doordat leerkrachten allerlei overbodige buitenschoolse activiteiten organiseren, zoals staatssecretaris Sander Dekker vorig jaar in deze krant suggereerde.

Er loerden, dat wisten wij thuis als geen ander, voor een hoofdonderwijzer altijd twee gevaren: het bazige bestuur en de mondige ouder. Misschien als derde ook nog de lastige klas. Daar heb ik persoonlijk het nodige aan bijgedragen, al werd ik pas echt vervelend toen ik op de middelbare school was beland. Een mondige ouder ben ik ook nog geweest; samen met andere vaders en moeders heb ik me eens hevig ingespannen om een leerkracht weg te krijgen, uiteindelijk met succes. Dat was terecht, denk ik nog steeds, maar ik begrijp natuurlijk dat onze actie voor de betrokkene en voor de schoolleiding heel wat extra werkdruk opleverde, om het zacht uit te drukken.

Begrotingsdogmatisme

Het onderwijs heeft, net als de verpleeghuiszorg en de krijgsmacht, de rekening betaald voor het begrotingssucces van de kabinetten-Rutte. Of moeten we spreken van begrotingsdogmatisme? De salarissen in het onderwijs werden tussen 2010 en 2014 bevroren, wat 1,5 miljard opleverde, als ik het goed begrijp. Nu moet eenzelfde bedrag weer de andere kant op. Het is een accordeon, eerst is alle lucht eruit geperst, en nu moet die er weer in, anders komt er geen geluid uit.

De premier kon de koning op Prinsjesdag laten zeggen dat ‘ons land er stukken beter voor staat’, en in financiële zin is dat zo, en dat is ook belangrijk. Maar de publieke sector – en achter die term gaan bijvoorbeeld meesters en juffen schuil, en kinderen – heeft het geweten.

