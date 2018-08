Ongewenst gedrag op het Binnenhof onder de loep

Toen vorig jaar in de hele wereld de discussie losbarstte over #MeToo, vond de CDA-fractie dat aanleiding om nog eens naar de eigen werkvloer te kijken. Is het daar veilig werken voor medewerkers? Moeten de regels worden aangescherpt? “We zijn daar heel serieus mee bezig gegaan”, zegt woordvoerder Margot van Nistelrooij.

De fractie overweegt om een extern bureau in te huren, dat kijkt of de eigen Kamerleden en medewerkers ‘veilig en prettig’ kunnen werken. Niet omdat er concrete klachten of misstanden zijn, maar voor de zekerheid. Een vertrouwenspersoon had de fractie al. De medewerkers kregen nadrukkelijk de boodschap: als er iets grensoverschrijdends gebeurt, meld het alsjeblieft. Ook de VVD, D66, SP en GroenLinks zijn intern bezig met een eigen onderzoek, of beginnen daar binnenkort mee. Dat bevestigen deze fracties.

De #MeToo-discussie leidt alom tot introspectie op het Binnenhof. Fracties beschouwden het voor kort als een interne zaak hoe ze klachten over ongewenste intimiteiten afhandelden. Maar de druk om naar de buitenwereld verantwoording af te leggen, neemt toe. Zeker nu een prominent VVD-Kamerlid moest aftreden. Han ten Broeke blijkt in 2013 door een jonge medewerkster te zijn beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bij de VVD zijn ‘ongelijkwaardige’ relaties tussen Kamerleden en/of medewerkers inmiddels verboden. Het is onduidelijk of die regel geldt sinds deze week, of al eerder intern was afgekondigd. Verder gaat de VVD een extern onderzoeksbureau inschakelen. De precieze opdracht moet nog worden geformuleerd, maar het onderzoek wordt breder dan alleen de vraag of de VVD genoeg doet om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ook naar de werkdruk van medewerkers zal worden gekeken, meldt een woordvoerder.

Goede voorbeeld

De VVD was een van de partijen die dit voorjaar bezwaar hadden tegen een algemeen #MeToo-onderzoek op het Binnenhof. Ook de PVV was tegen. Daardoor kwam het onderzoek, waar veel andere partijen wel aan mee wilden werken, uiteindelijk niet van de grond. Het onderzoek was voorgesteld door D66.

Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 zei eerder dat de Tweede Kamer het goede voorbeeld moest geven, en ook naar zichzelf moest durven kijken. “We moeten ervoor waken dat we niet doorslaan, en dat we geen situatie krijgen waarin twee mensen niet meer alleen in één ruimte durven te zijn. Maar we moeten wél op weg naar een veilige werkomgeving.”

Ook GroenLinks is bezig met een onderzoek ‘naar werkdruk, sfeer en veiligheid’ bij de fractie

Veel fracties werken met een vrij algemene gedragscode. De SP, bijvoorbeeld, heeft geen regels op papier over relaties op de werkvloer, maar wel ‘een streng beleid’. Een relatie tussen Kamerleden en/of medewerkers is niet per se verboden, maar zodra er hiërarchie in het spel is, is de relatie ‘ongewenst’. De SP is voorstander van een breed #MeToo-onderzoek, en doet ook eigen onderzoek.

Of er in het recente verleden zaken ten onrechte zijn afgedekt, is onbek Sjoerdsma van D66, de aanjager van het #MeToo-debat, zei eerder dat hij daar ‘geen aanwijzingen’ voor heeft. Volgens D66 moet altijd ook ‘rekening worden gehouden met de privacy van de betrokkenen’, zo benadrukte de fractie gisteren. Ook D66 wil zelf onderzoek doen.