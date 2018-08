Ongelukkige samenloop van omstandigheden zorgt voor treinperikelen

De stremming leidde tot grote drukte op de stations in Zwolle, Meppel, Groningen en Leeuwarden. Evenementen als Lowlands, de Reuzen in Leeuwarden en de zwemtocht van Maarten van der Weijden zorgden voor extra toestroom van reizigers. Vooral de duizenden mensen die met de trein naar Leeuwarden waren gekomen, hadden pech met hun terugreis.

Lees verder na de advertentie

Boosdoener was een trein die rond half drie een ongeveer 500 meter lange bovenleiding kapot trok. Hierdoor kwam het treinverkeer tussen Meppel en Zwolle stil te liggen. Beide stations stroomden vervolgens vol met gestrande reizigers. Die waren op bussen aangewezen en later op de avond op treinen die mondjesmaat reden.

Dat in het noorden minder sporen zijn dan in de rest van Nederland, laat zich op dagen als deze natuurlijk voelen NS-woordvoerder

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen zorgde een ongelukkige samenloop van omstandigheden voor de treinperikelen. Het aantal bezoekers op zondag in Leeuwarden werd op meer geschat dan de 150.000 tot 160.000 van zaterdag. Het was de laatste dag dat drie reuzenpoppen in de stad rondwandelden. "Van die duizenden mensen komt het overgrote deel met de trein. Ook na het oplossen van het probleem kan je zo'n massastroom niet in een keer verwerken", aldus de NS-woordvoerder.

De tijdelijke oplossing, de ingelaste bussen, hielp niet veel. De NS adviseerde de reizigers dan ook te wachten tot de meeste problemen waren verholpen. Velen volgden dat advies op en maakten van de gelegenheid gebruik om horecagelegenheden in Leeuwarden te bezoeken.

Gisteravond was beperkt treinverkeer weer mogelijk. Spoorbeheerder ProRail meldde dat een spoor weer in dienst was genomen, het andere spoor kan pas worden gebruikt als de kapotte bovenleiding is hersteld.

Het traject Zwolle-Meppel maakt onderdeel uit van het traject Zwolle-Leeuwarden. Reizigers die naar het zuiden willen, moeten langs Meppel. "Omdat een omreisroute ontbreekt, moesten reizigers óf wachten, óf met de bus. Dat in het noorden minder sporen zijn dan de rest van Nederland, laat zich op dagen als deze natuurlijk voelen.”

Lees ook:

NS willen via korting de 'hyperspits' ontlasten De NS willen 35 miljoen euro extra om reizigers te verleiden de piek in de spits voortaan te vermijden.