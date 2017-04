Onenigheid na Europees plan voor vaderschapsverlof

Landen hebben nu nog sterk uiteenlopende verlofregelingen voor vaders, maar Europa wil één lijn trekken en stelt voor dat alle vaders na de geboorte minimaal tien dagen thuis mogen blijven, schrijft de Volkskrant. De krant had al inzage in plannen waarmee de Europese Commissie Europa socialer wil maken. De plannen worden vandaag officieel gepresenteerd.

“Wij vinden dat het nieuwe kabinet deze norm bij de formatie moet meenemen”, zegt FNV-vicevoorzitter Catelene Passchier: “Nederland bungelt nu ongeveer onderaan in Europa met vaderschapsverlof.” Nu heeft een werknemer in Nederland na de bevalling van zijn of haar partner recht op twee dagen betaald vaderschaps- of partnerverlof. Demissionair minister Lodewijk Asscher twitterde als reactie: “VVD vindt 5 dagen verlof te veel, Europa wil naar 10 en van mij mogen het er nog meer worden.”

Vorig jaar stelde de ministerraad voor om het betaalde vaderschapsverlof uit te breiden van twee naar vijf dagen. Dat zou ingaan in 2019, maar het voorstel ging eerder deze maand de ijskast in. Het voorstel heeft een grote financiële impact en moet daarom aan de formatietafel te worden behandeld, zei de VVD, die voorstelde om het vaderschapsverlof tijdens de formatie niet meer in de Tweede Kamer te bespreken. Onderhandelingspartners CDA, GroenLinks en D66 tekenden geen protest aan, hoewel die partijen voor uitbreiding van het verlof zijn.

'Verkeerde aanpak'

Brussel wil ook het ouderschapsverlof uitbreiden. In Nederland mogen werknemers tot hun kind acht is minder werken om meer tijd met hun kind door te kunnen brengen. Een werkgever hoeft hiervoor niet te betalen, maar het contract hoeft niet te worden aangepast. Werknemers in Nederland hebben recht op 26 keer het aantal werkuren per week. In de aanbevelingen van de Europese Commissie is sprake van vier maanden die mogen worden opgenomen tot een kind twaalf is.

Met de maatregelen hoopt de Europese Commissie de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt versterken. Werkgeversorganisatie BusinessEurope vindt dat ‘een goede doelstelling, maar de verkeerde aanpak’. “De mensen willen meer banen en welvaart, niet ondoordachte wetgeving die het scheppen van arbeidsplaatsen ondermijnt.” De organisatie is ook boos dat niet eerst met de sociale partners is gesproken.

Sommige bedrijven rekken het vaderschapsverlof al vrijwillig op. Mastercard biedt vaders bijvoorbeeld acht weken betaald verlof. Het is voor het techbedrijf een goed middel om moeilijk te vinden techtalenten aan zich te binden. Kenniscentrum Rutgers wees eerder op onderzoeken waaruit blijkt dat zorgvriendelijke bedrijven ook kosten besparen, bijvoorbeeld op ziekteverzuim. Er is minder verloop, een hogere moraal en een grotere productiviteit. De uitbreiding van het vaderschapsverlof naar vijf dagen, dat inmiddels dus alweer op de lange baan is geschoven, noemde Rutgers een lachertje. “Het gemiddelde in Europa is acht weken."