Onderzoek Nicky Verstappen wacht nieuwe obstakels

Een doorbraak waarop twintig jaar is gewacht. Maar feitelijk is het onderzoek naar de vraag wat de 11-jarige Nicky Verstappen in de zomer van 1998 overkwam, terug bij af. Een onderzoek dat nog flink wat obstakels wacht.

Zo is de man die mogelijk antwoorden kan geven spoorloos. Sinds 8 juni van dit jaar, toen het Nederlands Forensisch Instituut een DNA-match vond met de sporen op het lichaam van Nicky dat was gevonden op de Brunssummerheide, is justitie naar hem op zoek. De politie spreekt van 'dadersporen', maar wil dit niet toelichten. Formeel is de man verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky.

Sinds gisteren heeft hij ook een gezicht bij het grote publiek. Een naam zelfs: Jos Brech, 55 jaar oud. Dat de autoriteiten zijn identiteit aan de grote klok hangen, betekent dat andere opsporingsmethoden niets hebben opgeleverd. De hulp van burgers is hard nodig. Brech, die getraind is om met weinig middelen te overleven in de natuur, lijkt zich te hebben voorbereid om lange tijd van de radar te verdwijnen. Mogelijk is hij in Frankrijk.

Inmiddels staat de man internationaal gesignaleerd. Ook prijkt hij sinds gisterochtend op de Most Wanted lijst van de Europese politieorganisatie Europol. Een gezicht tussen de 59 andere foto's van mensen uit 25 landen naar wie de politie het meest dringend op zoek is. Bewust is die lijst niet ellenlang, zodat burgers die de website bezoeken zich er niet in verslikken.

Tot nu toe bracht de lijst succes, vindt Europol. Sinds de lancering in januari 2016 werden zeker zeventien verdachten opgepakt na een tip van een burger.

Maar ook als het lukt om iemand te vinden die er alles aan doet onzichtbaar te blijven, is de zaak Nicky Verstappen nog niet opgelost. DNA-sporen alleen zijn onvoldoende om iemand van verdachte tot dader te maken. Het zegt namelijk niet alles over wat er exact is gebeurd. Bovendien heeft deze zaak een belangrijke vijand: de tijd. Het is een bekend gegeven dat hoe verder een misdrijf in het verleden ligt, hoe ingewikkelder het is om ondersteunend bewijs te vinden.

Wel is het opvallend dat het opnieuw DNA-onderzoek is dat voor een doorbraak zorgt. De afgelopen twintig jaar zijn de technieken verbeterd en is de wetgeving verruimd. Zo is het nu mogelijk om iemand op te sporen via zijn familieleden. In een ultieme poging de zaak-Nicky Verstappen op te lossen, werd het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit opgetuigd. Er werden 21.500 mannen opgeroepen, een derde van hen kwam niet opdagen.

Ook Brech bleef weg. Omdat hij op een lijst stond van mensen in wie de politie nadrukkelijk interesse had, lieten agenten het daar niet bij. Toen bleek dat de man door zijn familie als vermist was opgegeven. Het DNA dat de familie van hem leverde, zorgde voor een match.

Meer sporen Dat betekent niet automatisch dat het verwantschapsonderzoek helemaal voor niets was. Mogelijk is gebeurd waar het OM bij de aankondiging van het onderzoek al op hintte: de donor van het DNA op Nicky moet zich 'ernstige zorgen maken dat justitie hem op de huid zit'. Bovendien gaat de politie door met het onderzoek, omdat er meer sporen zijn gevonden van mensen die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over wat er is gebeurd. Dat materiaal is niet bestempeld als daderspoor, aldus de politie. Met de naam van een verdachte, is de verjaring die in de lucht hing, afgewend. Het Openbaar Ministerie heeft, zoals dat in jargon heet, de verjaring gestuit nu Brech in beeld is en justitie een onderzoek is begonnen. De teller staat daarmee weer op nul. Een verjaring van twintig jaar geldt voor zaken als ontvoering, mishandeling en onttrekking aan het ouderlijk gezag. Moord of doodslag en misbruik van een kind kan niet verjaren.

Verdachte niet anoniem Trouw hanteert als regel om namen van verdachten niet voluit te noemen en hen niet of terughoudend af te beelden om hun privacy te beschermen. De krant wijkt daar wel van af als de naam inmiddels zo bekend is dat het irreëel is dat die privacy nog kan worden beschermd. In deze zaak maakt de redactie ook een uitzondering omdat de politie de hulp van het publiek inroept en verspreiding van de naam en zijn beeltenis daarvoor expliciet noodzakelijk vindt. De krant wil hier in dit geval gehoor aan geven.

