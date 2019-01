Onderzoek: je slaapt niet slecht door veel appen, facebooken en instagrammen

Veelvuldig appen, facebooken en instagrammen leidt niet tot minder slaap en tot meer psychische problemen. En ook bij eenzame personen leiden sociale media niet tot een nog slechter gevoel of extra wallen onder de ogen, zo ontdekten wetenschappers uit Tilburg. Daarbij is er geen verschil tussen jongere en oudere gebruikers van sociale media, korte en langere termijn.

Lees verder na de advertentie

De uitkomsten staan haaks op wat veel mensen vaak denken, zegt psycholoog Peter van der Velden van instituut Centerdata en leider van het onderzoek. “Wanneer je oppervlakkig kijkt is het ook aantrekkelijk om te denken dat slaap- en psychische problemen het gevolg zijn van sociale media”, zegt hij. “Dat er gebruikers van sociale media zijn met problemen is een feit. Maar als je rekening houdt met de psychische klachten en slaapproblemen die mensen al hebben, dan valt het verband weg.”

Eigenlijk is er helemaal geen patroon Psycholoog Peter van der Velden

Van der Velden en zijn collega’s van de universiteit van Tilburg en die van de Italiaanse stad Pavia baseren zich op een representatieve steekproef onder zo’n 3500 Nederlanders van 16 jaar en ouder. Ze vroegen tweemaal, met een tussenpoos van een jaar, of de deelnemers gebruik maakten van social media zoals Whatsapp, Twitter, Facebook en Youtube. Daarnaast keken de onderzoekers naar psychische problemen, eenzaamheid en moeilijkheden met slapen. Niet eerder werd er zo’n omvangrijk onderzoek naar dit onderwerp uitgevoerd. Het staat deze week in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift ‘Computers in human behavior’.

Patronen Van der Velden erkent dat er mensen zijn die verslaafd zijn aan Facebook of WhatsApp. Maar dat zegt volgens hem niet zoveel over de potentieel negatieve aard van sociale media. “Wij onderzoeken patronen. Het patroon is niet: met mensen die weinig sociale media gebruiken gaat het goed en met mensen die veel gebruiken gaat het slecht. Eigenlijk is er helemaal geen patroon, met sommigen gaat het goed, met anderen slecht.” Dat sommige studies wel een verband leggen tussen gebruik van sociale media en allerhande problemen komt volgens Van der Velden doordat ze bestaande problemen met betrekking tot slaap en psyche niet meewegen in hun oordeel. “Als je hier geen rekening mee houdt, dan lijken mensen die veel sociale media gebruiken meer psychische- en slaapproblemen op zowel korte als langere termijn te ondervinden. Maar sociale media zijn niet de oorzaak van problemen. Wij hebben aanwijzingen gevonden dat eerder het omgekeerde geldt: mensen met psychische problemen en slaapklachten gaan vaker sociale media gebruiken.” Volgens Van der Velden krijgen sociale media zeker bij jongeren te makkelijk de schuld als er iets misgaat. “Natuurlijk is het altijd goed als ouders opletten dat kinderen niet verslaafd raken. We vinden alleen nergens dat het sociale media zijn die de boel ontregelen. Misschien gaat het wel slecht met sommige jongeren omdat ze gepest worden of omdat ouders in een echtscheiding zitten. Zodra het over sociale media gaat, lijken we andere factoren te vergeten.”

Lees ook: