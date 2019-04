Onderzoek: driekwart van de Franse leerlingen kan geen correct zinnetje in het Engels maken

Ouders zijn zich maar al te bewust van het terreinverlies van hun moedertaal in de wereld, maar hopen toch dat hun kinderen 'la langue de Shakespeare' zo goed mogelijk leren. En onder hogeropgeleiden mogen Britse universiteiten zich in toenemende populariteit verheugen, brexit of geen brexit.

Maar het niveau blijft vooralsnog achter bij de motivatie. Volgens een groots onderzoek dat afgelopen week werd gepubliceerd, is maar liefst driekwart van de leerlingen aan het einde van derde klas van het voortgezet onderwijs niet in staat om een correct zinnetje uit te spreken in het Engels.

Schriftelijk is weliswaar sprake van een stijgende lijn, maar mondeling blijft het behelpen. De raad voor de evaluatie van het onderwijs, die het onderzoek leidde, de Cnesco, wijst op verschillende oorzaken. Zo is men in Frankrijk veel later dan andere landen begonnen met lessen in vreemde talen op de basisschool. Leerkrachten kunnen er niet mee uit de voeten en ook het niveau van leraren op middelbare scholen laat vaak te wensen over.

Wat zal helpen is om eindelijk het na­syn­chro­ni­se­ren van films te staken, een praktijk die zelfs de te­le­vi­sie­jour­naals stug volhouden

De minister van onderwijs Jean-Michel Blanquer broedt op een actieplan dat hij deze maand nog zal presenteren. Hij overweegt onder meer om kinderen voortaan vanaf de kleuterklas aan Engels bloot te stellen en leerlingen en leraren meer naar Engelstalige gebieden te sturen.

Het probleem zit ook tussen de oren, meent Cnesco-voorzitter Nathalie Mons. Voor Fransen is het leren van een Germaanse taal sowieso moeilijk omdat de Franse taal maar één uitspraak kent voor elk geluid. Wie bijvoorbeeld een 'i' alleen maar kan uitspreken als een 'ie', breekt al gauw zijn tong over een woord als 'chip'. Alleen na lang oefenen klinkt dat niet langer als tsjiep. "Toch is dat geen reden om te denken dat wij er toch niets van kunnen en dat het ook nooit iets zal worden", aldus Mons.

Wat ook zal helpen is om eindelijk het nasynchroniseren van films te staken, een praktijk die ook de televisiejournaals stug volhouden zodra een buitenlander zijn mond opendoet. President Emmanuel Macron geeft zijn landgenoten in ieder geval al een tijd het goede voorbeeld. Hij neemt, als eerste staatshoofd van de republiek, op internationale podia vaak het woord in goed verzorgd Engels. Dat doet doet hij sans complexe, zonder zich te schamen voor zijn accent.

