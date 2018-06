Onderwijsraad: kabinetsplan waarmee vmbo'ers naar de havo kunnen schiet tekort

Het wetsvoorstel is weliswaar een stap in de juiste richting, maar het heeft geen zin om tegen alle leerlingen te zeggen dat ze naar de havo mogen als vmbo en havo niet op elkaar aansluiten. Dat schrijft de Onderwijsraad aan het kabinet in een advies dat vandaag wordt gepubliceerd.

Het kabinet voert een vurige wens uit van de Tweede Kamer en regelt dat alle vmbo’ers met een diploma van de gemengde of theoretische leerweg straks naar de havo mogen, mits zij in zeven in plaats van zes vakken eindexamen hebben gedaan. Nu scholen nog zelf eisen stellen aan leerlingen. Vaak moeten zij gemiddeld een 6,8 hebben gehaald op hun eindexamen om naar de havo te kunnen.

Dat dit straks niet meer hoeft is winst, schrijft de Onderwijsraad, maar het lost een fundamenteel probleem in het Nederlandse onderwijsstelsel niet op. In Nederland worden kinderen uitzonderlijk jong gescheiden en naar verschillende scholen gestuurd. Dat kan de mogelijkheden van laatbloeiers of van kinderen uit minder kansrijke milieus en migranten­gezinnen flink in de weg zitten. De enige oplossing daarvoor is dat alle leerlingen altijd van het ene naar het andere niveau mogen, of dat nu van vmbo naar havo is, of van middelbaar- naar hoger beroepsonderwijs.