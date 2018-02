Onderwijsonrust houdt aan: docent middelbare school dreigt nu ook met acties

De werkgevers en werknemers kunnen het op twee belangrijke punten niet eens worden: een loonsverhoging en de aanpak om de werkdruk te verminderen voor docenten in het vmbo, havo, vwo en gymnasium.

Meteen na het mislukken van het overleg dreigden de vakbonden met acties, maar hoe deze eruit gaan zien en op wanneer deze plaatsvinden kunnen ze nog niets zeggen. “We maken zo snel mogelijk wereldkundig wat de plannen zijn”, zegt hoofdbestuurder voortgezet onderwijs Henrik de Moel van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Uit een peilingen die vakbond CNV de afgelopen periode hield bleek al dat een ruime meerderheid van de leden bereid is om actie te voeren. “De onderhandelingen liepen al moeizaam, vandaar dat we aan de leden hebben gevraagd of ze bereid zijn om actie te voeren”, zegt CNV-onderhandelaar Kyra Keybets.

Basisonderwijs De actiedreiging op middelbare scholen komt bovenop de lopende stakingen in het basisonderwijs. Leerkrachten op basisscholen voeren al sinds oktober actie voor meer salaris en minder werkdruk. Vorige week nog legden bijna alle scholen voor basisonderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe het werk neer. Halverwege maart volgen basisscholen in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. De onderhandelingen voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs begonnen in oktober vorig jaar en verliepen stroef. Zo eisen de vakbonden dat de salarissen van docenten met 3,5 procent omhoog gaan. Te veel, menen de werkgevers. Ze willen niet verder gaan dan maximaal 2,35 procent, aangezien dat in hun optiek marktconform is.