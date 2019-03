Onderwijsinspectie botste herhaaldelijk met bestuur Cornelius Haga Lyceum

Dat blijkt uit een feitenrelaas van de inspectie dat onderwijsminister Arie Slob vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Vanmiddag debatteert Slob met de Kamer over de ontwikkelingen bij de Amsterdamse middelbare school.

Intimiderend Volgens de samenvatting van de inspectie wilde de Stichting Islamitisch Onderwijs (Sio), de initiatiefnemers van het Cornelius Haga, meermaals niet meewerken aan onderzoek. Dat gebeurde al voor het eerst in februari 2016, anderhalf jaar voordat de school open ging. De onderwijsinspectie veerzocht meerdere malen om medewerking maar kreeg die niet. De gemoederen liepen zo hoog op dat de Sio een klacht indiende tegen de inspectie. Onderzoek zou onwettig zijn en de inspectie zou intimiderend hebben opgetreden. De klacht werd later ongegrond verklaard. In 2017 opende het Cornelius Haga de deuren, nadat de Raad van State die zomer stelde dat de school in aanmerking komt voor bekostiging van het rijk. Vorige week bracht de Amsterdamse burgemeester Halsema naar buiten dat de inlichtingendienst AIVD signalen heeft dat er op het Cornelius Haga ‘antidemocratisch onderwijs’ wordt gegeven. ‘Richtinggevende personen’ zouden de helft van het onderwijs willen wijden aan een salafistische geloofsleer. Deze personen op de school zouden banden hebben met de terroristische beweging Kaukasus Emiraat. Halsema riep het schoolbestuur op om op te stappen, mede omdat de onderwijsinspectie het werk op de school onmogelijk is gemaakt. Ten minste één godsdienstles werd bewust geannuleerd op het moment dat de onderwijsinspectie kwam kijken. In het feitenrelaas dat vandaag naar buiten is gebracht staat daarover: Op 6 maart heeft de onderwijsinspectie een onaangekondigd schoolbezoek afgelegd. Dit bezoek werd afgebroken nadat de schoolleiding de inspectie niet de ruimte gaf voor goed onderzoek. De inspectie eist volledige medewerking.

Kort geding Ook tussen de opening van het Cornelius Haga en de aanvaring deze maand ging het vaker mis als de onderwijsinspectie op bezoek kwam. Het schoolbestuur probeerde in het najaar van 2018 het standaard vierjaarlijkse onderzoek van de inspectie met een kort geding tegen te houden. Uiteindelijk ging het kort geding niet door en kon de inspectie zijn werk vervolgen. In oktober voerde de inspectie onderzoek uit op het Cornelius Haga. Dat was breed van opzet, iets dat gebruikelijk is bij een nieuwe school met een nieuw bestuur. In november werd het conceptrapport ter inzage verstuurd aan het schoolbestuur. Voor de definitieve vaststelling van het rapport ontving de onderwijsinspectie in december de ‘ernstige signalen’ die bekend zijn bij de AIVD, waarop de inspectie besloot om het rapport uit te stellen. Ook daar was de school het niet mee eens, waarna er op 4 februari werd gedemonstreerd bij de Onderwijsinspectie. Deze week heeft de onderwijsinspectie haar werk op de school vervolgd, het definitieve rapport wordt nu in juni verwacht.

Compliment Opvallend is dat de onderwijsinspectie het Cornelius Haga Lyceum een positieve beoordeling wilde geven. Dat zou blijken uit het conceptrapport dat is ingezien door Actualiteitenprogramma EenVandaag en RTL Nieuws. In het rapport zou staan dat het bestuur en de school ‘in korte tijd veel voor elkaar hebben gekregen. Alle betrokkenen verdienen daarvoor een compliment.’ Het bestuur van het Cornelius Haga heeft de aantijgingen van de AIVD de afgelopen week ontkend en weigert op te stappen. Ze roepen burgemeester Halsema op met feiten te komen. Wel blijkt uit een bericht van het schoolbestuur op de website van de school dat de relatie met de onderwijsinspectie slecht was: ‘Het algemeen bestuur heeft vanaf 2016 intensief contact onderhouden met de onderwijsinspectie. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het vertrouwen in een onafhankelijke onderwijsinspectie was geschaad.’

