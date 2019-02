Onderwijsinspectie bekijkt affaire rond nepleerlingen van RTL in Veenendaal

De rector moet volgens een woordvoerder van de inspectie op korte termijn in een rapport uitleg geven. Op basis daarvan wordt volgende week een besluit genomen over vervolgstappen.

Bij de school heerste gistermiddag een gespannen sfeer toen grote groepen leerlingen protesteerden omdat ze zich ‘bedonderd’ voelen door de directie. Toen er vuurwerk en rookbommen afgingen en de menigte aanzwol met leerlingen van andere scholen, besloot de directie de school acuut te sluiten.

De schoolleiding gaf eerder toe dat ze op de hoogte was van het bedrog met nepleerlingen. Volgens rector Willem de Vos werd de school negen maanden geleden benaderd door een tv-producent, die naar aanleiding van een Amerikaanse documentairereeks ‘met mooie uitkomsten’ een school zocht waar een documentaire kon worden gemaakt over ‘hoe het schoolleven in elkaar zit’. De serie had een ‘realistische inkijk’ moeten geven in het leven van middelbare scholieren. Daarbij werden acteurs ingezet die zich voordeden als leerlingen, zonder dat docenten en scholieren dit wisten.

Na de commotie heeft RTL de opnames definitief stilgelegd. Minister Arie Slob van onderwijs heeft met ongeloof gereageerd op de actie van de rector en RTL. “Je gelooft je ogen niet”, aldus de minister. “Als dit waar is, is het niet acceptabel.” Slob vindt het vooral slecht dat leerlingen en docenten niet op de hoogte waren. ,,Dat moet je niet doen volgens mij.” De minister beraadt zich nog op stappen.