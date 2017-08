Ondernemer Nina Pierson roept op tot modernisering van het vaderschapsverlof

Twee weken geleden is ze een petitie gestart om het ouderschapsverlof in Nederland te moderniseren. Inmiddels is het aantal ondertekeningen de 15.000 ruim gepasseerd. Ze pleit voor een hele maand partnerverlof, volledig betaald door de overheid. Gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken, stelt ze in een artikel op Bedrock dat een langer verlof de band tussen vader en kind én de verhouding tussen de partners zou verbeteren. Het grootste argument is de verbetering van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Lees verder na de advertentie

Ook steeds meer grote bedrijven in Nederland als ING, zien economische voordelen in een langer partner- of vaderschapsverlof. Pierson, oprichter van lifestyle magazine Bedrock en mede-eigenaar van "middelgroot bedrijf" SLA, lukt het financieel niet om werknemers een langere periode uit te betalen. Juist daarom moet de handreiking van de overheid komen, vindt Pierson.

Wat is de noodzaak van deze oproep? "Voor een vooruitstrevend land als Nederland is het huidige beleid ontzettend achtergesteld. We hebben het helaas over een glazen plafond, maar de overheid houdt dit in stand door enkel verlof aan de bevallen vrouw te geven, niet aan haar partner. De reden dat zo veel vrouwen part-time werken, komt mede doordat er vanuit de overheid weinig ruimte gecreëerd wordt voor mannen om voor de kinderen te zorgen. We moeten in het beginsel al gelijkheid hebben." De overheid creëert weinig ruimte voor mannen om voor de kinderen te zorgen, terwijl we in het begin al gelijkheid moeten hebben. Ondernemer Nina Pierson

Hoe zie jij dat dan voor je? "In Duitsland krijgen ouders bijna een jaar verlof dat ze dan vrij kunnen verdelen, waarbij ze 67 procent van hun netto-inkomen vergoed krijgen. Om vaders te stimuleren krijgen ze zelfs twee maanden extra verlof als de man minimaal twee maanden verlof opneemt. In het progressieve Zweden hebben beide ouders zelfs recht op veertien maanden verlof tegen 80 procent van hun salaris, die ze dan onderling mogen verdelen zolang de vader minstens 90 dagen daarvan opneemt. Zo zie ik het uiteindelijk ook voor me."

Dat geld moet ergens vandaan komen. Waarop zou de overheid moeten beknibbelen om dit mogelijk te maken? "Dat weet ik nu nog niet, achter de schermen zijn we hierover aan het nadenken. Er werken veel experts bij de overheid en andere instanties, die samen zouden moeten kijken naar de eerder genoemde landen, die dit ook gewoon gerealiseerd hebben. Natuurlijk kost het wat. Maar op lange termijn verdient de overheid ook wat terug: vrouwen krijgen door meer te werken meer te besteden, werknemers zijn tevredener, volgens onderzoek van Rutgers zou het ziekteverzuim verminderen. Het is een minder groot nadeel dan het lijkt."

Hoe realistisch is het eigenlijk, als het voorstel van minister Asscher om het partnerverlof naar twee naar vijf dagen te brengen, al uitgesteld wordt? "Duitsland, België, Engeland: het zijn landen die qua moderniteit vergelijkbaar zijn met Nederland. Langer verlof is daar al een feit, dus het plan zelf is blijkbaar realistisch. Het is enkel een verschuiving van mindset. Nederlandse politici missen nog het stukje bewustwording over de genderongelijkheid. Wij staan daarom ook op de zestiende plek van de Global Gender Gap Index, achter landen als Rwanda en Burundi. Als we het belang van langer verlof inzien, weet ik zeker dat er een oplossing voor te vinden is. Er is daarom druk nodig vanuit bedrijven, maar zeker ook vanuit individuen. Met minimale media-aandacht zijn er al zoveel mensen die hun geluid laten horen."

Wat zijn na de petitie de volgende stappen? "We blijven meerdere artikelen over dit onderwerp publiceren. Ik ben onder meer uitgenodigd voor een gesprek met hoogleraar Alexander Rinnooy Kan, ook Eerste Kamerlid voor de D66. Ik zou met hem willen kijken naar de economische invulling van het plan. We verwachten de 20.000 ondertekeningen makkelijk te halen en zullen deze, samen met een volledige presentatie aanbieden bij de Tweede Kamer. Ik ga door met lobbyen tot er een politieke oplossing komt, al duurt het een jaar." Lees ook: Vaderverlof van vijf dagen is een mooi maximum

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.