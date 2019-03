Onder buitenlandse druk zet Islamabad tientallen radicalen in het land ‘preventief’ vast

Volgens de Pakistaanse regering zijn de verdachten ‘preventief’ vastgezet, vooruitlopend op onderzoek naar betrokkenheid bij terrorisme. “Als we geen bewijs tegen hen vinden, laten we hen weer vrij”, zei minister Azam Suleman Khan van binnenlandse zaken.

De maatregelen komen een week nadat het conflict met India over de omstreden grensregio Kasjmir flink opliep. De buurlanden voerden over en weer artilleriebeschietingen en luchtaanvallen uit, en Pakistan haalde twee Indiase straaljagers neer.

Aanleiding was een aanslag vorige maand door moslim-extremisten op een paramilitair konvooi in het door India bestuurde deel van Kasjmir, waarbij minstens veertig Indiase militairen omkwamen. Jaish-e-Mohammad (JeM), ‘Het Leger van Mohammed’, een groep die opereert vanuit Pakistan, eiste die aanslag op.

De regering in Islamabad is hierdoor onder toenemende druk komen te staan om actie te ondernemen tegen JeM en soortgelijke groepen. Ook dreigt Pakistan op een zwarte lijst te belanden van staten die te weinig doen om financiering van terrorisme te bestrijden.

In reactie op buitenlandse kritiek heeft Pakistan ook al eerder radicale leiders vastgezet of extremistische groepen aangepakt. Maar na verloop van tijd werden de leiders vaak weer vrijgelaten en hun groepen bleven doorgaans actief. India reageerde dan ook sceptisch op de nu genomen maatregelen. “We hebben dit de afgelopen decennia allemaal al gezien”, zei een anonieme functionaris tegen persbureau Reuters.

Bovendien is in Pakistan sinds vorig jaar de oud-cricketvedette Imran Khan premier, die van buiten de oude politieke garde komt. Volgens sommige prominente Pakistaanse journalisten, die eerder deze week werden bijgepraat door Khan, lijkt de ex-topsporter daadwerkelijk te willen doorpakken. De premier zou groepen als JeM willen ontwapenen en de strijders, als ze daar behoefte aan hebben, willen integreren in de strijdkrachten.

Maar tegelijk is ook duidelijk dat Pakistan de laatste tijd steeds meer geïsoleerd dreigde te raken. Zo bevroor de Amerikaanse president Donald Trump vorig jaar ruim een miljard euro aan militaire hulp aan Islamabad. Trump wil dat Islamabad de terreurgroepen aanpakt en de Taliban aanspoort tot een vredesdeal in Afghanistan met de Verenigde Staten.

Schermutselingen nog niet voorbij

Pakistan droeg vorige week een gevangengenomen Indiase piloot kort nadat hij was neergehaald over aan India. Dat ‘gebaar van goede wil’ verminderde de spanning over de regio Kasjmir. Maar gisteren voerden de twee buurlanden over en weer toch weer artilleriebeschietingen uit. En Islamabad meldde dat een Indiase onderzeeër had geprobeerd Pakistaanse wateren binnen te dringen. Na een waarschuwing zou die zijn weggevaren. De Indiase marine beschuldigde de Pakistanen van ‘propaganda’.