Ondanks meer nieuwbouw blijven de huren stijgen

Niet eerder betaalde een Nederlander gemiddeld meer dan duizend euro voor een huurwoning in de vrije sector. Ondanks dat er steeds meer nieuwbouw bij komt, neemt het woningtekort in de vrije sector nog altijd toe. De oplossing: nog meer bouwen. En dan geen eenheidsworst, maar op maat.

"Overspannen", zegt Ger Jaarsma, voorzitter van makelaarsvereniging NVM, op de vraag hoe de vrije huursector in één woord te vatten. Gisteren presenteerde de NVM samen met branchevereniging Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) de huurmarktcijfers over het tweede halfjaar van 2017. De cijfers hebben betrekking op bijna 31.000 huurtransacties in de vrije sector (vanaf 710 euro per maand) en betreffen prijzen die nieuwe huurders zijn gaan betalen.

Middensegment

Die huursom nam gemiddeld met 2,5 procent toe tot 1020 euro per maand. Daarmee valt de prijs van een gemiddelde huurwoning in de vrije sector inmiddels buiten het 'middensegment' van 710 tot 1000 euro huur per maand. Door enorme tekorten in dat middensegment stijgt de prijs van huurwoningen in grote steden nog veel harder dan het landelijk gemiddelde. Amsterdam blijft het duurst, in Almere steeg de prijs het hardst. De hoge prijzen houden doorstroming in de woningmarkt tegen: de huurprijs van zittende huurders stijgt veel minder hard.

Daarvoor is maar één oplossing zegt Jaarsma: meer nieuwbouw. "Ja, er kwamen afgelopen jaar meer woningen bij dan in de jaren daarvoor, maar nog altijd niet voldoende om iedereen te huisvesten. In 2017 kwamen er - in alle sectoren - 62.000 woningen bij, dat hadden er minimaal 80.000 moeten zijn. Nog altijd komen we in Nederland zo'n 200.000 woningen tekort omdat er in de crisis veel te weinig is gebouwd."