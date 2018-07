Ondanks kritiek blijven tabaksfabrikanten festivaljongeren voor zich te winnen

Als een tabaksfabrikant ervoor betaalt, zijn de exclusieve deals volgens de wet verboden. Dat festivals flinke bedragen ontvangen, ontdekte de club vorig jaar al. Daarin is niets veranderd. Op die zeventien festivals, blijkt uit het onderzoek, werden exclusief sigaretten van Philip Morris (Marlboro) en British American Tobacco (Lucky Strike) verkocht. Het gaat onder meer om Down the Rabbit Hole, The Flying Dutch en The Grave.

Onlangs nog kreeg tabaksfabrikant JTI een boete voor dezelfde soort afspraken met studentenverenigingen.

Op festivals zijn de bezoekers jong: het is precies de groep die ta­baks­fa­bri­kan­ten aan het roken willen krijgen

De onderzoeksredactie ontdekte ook dat dezelfde exclusiviteitsafspraken op Belgische festivals zijn gemaakt. Er is zeker op negen festivals in het buurland sprake van, aldus onderzoeker Ties Keyzer. De Belgische tabakswaakhond FOD Volksgezondheid, noemt deze verkoopafspraken in een reactie ‘onwettige sponsoring’.

Uit onderzoek van de FOD blijkt dat de tabaksfabrikanten verlies draaien op festivals. Volgens de waakhond duidt dat alleen al op sponsoring in plaats van commerciële verkoop.

Volgens de regels De dienst grijpt nog niet in. Nog lopende zaken over illegale sponsoring tegen de tabaksindustrie eisen nu de aandacht op. Dit geeft des te meer aan, aldus Ties Keyzer, hoezeer de tabaksindustrie erbij gebaat is de aandacht van jongeren te trekken. Zowel in Nederland als België, concludeert hij, zoeken de tabaksfabrikanten ‘de randen van de wet op’. “Op festivals zijn de bezoekers jong: het is precies de groep die tabaksfabrikanten aan het roken willen krijgen. Daarin worden zij tegengewerkt door de overheid in Nederland die bij preventiebeleid inzet op jongeren.” British American Tobacco laat weten dat de verkoop op festivals ‘geheel volgens de geldende wettelijke regels verloopt’. Philip Morris heeft niet op vragen gereageerd. Festivaldirecteuren zeggen het onderzoek van de NVWA af te wachten.

